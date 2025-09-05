Πάτρα: Επέστρεψε στο σπίτι της η 8χρονη Μαρία που τραυματίστηκε στο θανατηφόρο της Ακτής Δυμαίων

Στο σπίτι της, κοντά στους γονείς και τα αδέλφια της, βρίσκεται πλέον η 8χρονη Μαρία, η οποία συνεχίζει τη νοσηλεία της μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην παραλιακή οδό της Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα.

Το κορίτσι επέστρεφε από το Νότιο Πάρκο μαζί με τη γειτόνισσα της οικογένειας, Τιτίκα Βασιλοπούλου, όταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού τις παρέσυρε.

Η 85χρονη γιαγιά, που χαρακτηρίζεται ως «ηρωίδα» για την αυτοθυσία της, έβαλε το σώμα της μπροστά από τη μικρή για να την προστατεύσει, χάνοντας η ίδια τη ζωή της.