17χρονος άρπαζε μωρά Ρομά από Καμίνια και Ομόνοια - Είπε οτι το έκανε γιατί «δεν τα προσέχουν»

Ο 17χρονος που συνελήφθη χθες στον Άλιμο και κατηγορείται ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το εγκατέλειψε σε καρότσι σούπερ μάρκετ, κοντά στην Ακρόπολη, παραδέχτηκε δύο αρπαγές και δήλωσε στους αστυνομικούς πως «δεν χωνεύω τους Ρομά» και «ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

Ο έφηβος τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει ακόμη ένα μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εντοπίζοντας αγορά που είχε κάνει με κάρτα στο σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας – όπου είχε αρπάξει και το άλλο μωράκι τον περασμένο Μάιο.

Από την αγορά του αυτή, οι Αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον εντόπισαν χθες το απόγευμα στον Άλιμο – όπου διαμένει – και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr μάλιστα, ο ίδιος ομολόγησε την πράξη του λέγοντας πως προέβη σε αυτήν γιατί «δεν χωνεύει τους γύφτους» και γιατί ήθελε να «δείξει πόσο άχρηστοι είναι».

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός παρίστανε κατά καιρούς και τον ελεγκτή σε λεωφορεία.

Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους, μόλις 30 ημερών. Η γυναίκα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων ότι άγνωστος της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το μωρό βρέθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης από μία 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία το εντόπισε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Βίντεο με την καταδίωξη του άνδρα που άρπαξε το μωρό στον Πειραιά

Χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη στιγμή που γυναίκα Ρομά, μαζί με δύο άτομα, καταδιώκουν τον άνδρα που το είχε αρπάξει και έτρεχε να ξεφύγει.

Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται η γυναίκα μαζί με δύο νεαρούς Ρομά να τρέχουν αντίθετα προς την οδό Αιγάλεω κυνηγώντας τον άνδρα, ο οποίος κρατά το καρότσι με το παιδί. Λίγη ώρα πριν, ο συγκεκριμένος είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό, τάζοντάς της να αγοράσει βρεφικό γάλα από ένα φαρμακείο, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο τους μπήκαν στο φαρμακείο και ο δράστης της ζήτησε να πάει στο περίπτερο και να πάρει δύο μπουκάλια νερό. Μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το καρότσι με το μωρό, αυτός το άρπαξε και άρχισε να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε πως έχουν απομακρυνθεί, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και κατήγγειλε την αρπαγή του βρέφους. Τέσσερις ώρες αργότερα, το παιδί εντοπίστηκε από μια 54χρονη από την Αλβανία, η οποία το βρήκε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Mega, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο