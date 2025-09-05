Καιρός: Βοριάδες και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σήμερα

«Καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς να απέχουν πολύ από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο ενώ ουσιαστικές βροχές σε όλη τη χώρα δεν διαφαίνονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα»,

Για καλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, χωρίς βροχές αλλά με τους βοριάδες να διατηρούνται κάνει λόγω στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ενώ σύμφωνα με το Meteo σήμερα οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.

Ο Καιρός σήμερα

Αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 33, στις Κυκλάδες από 22 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29 και στην Κρήτη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το πρωί. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα ανατολικότερα τμήματα πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.