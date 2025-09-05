Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 39χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον Δημήτρη Λιόπετα

Στον ανακριτή αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Παρασκευή, ο 39χρονος οδηγός που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση με συνέπεια τον θάνατο, μετά το σοκαριστικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, είχε εμφανιστεί την Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην εθνική οδό Πατρών–Αθηνών και Αμερικής, όταν ο 39χρονος, έχοντας μέσα στο όχημά του δύο από τα τρία ανήλικα παιδιά του, επιχείρησε επικίνδυνη αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του 27χρονου ανθυποπλοίαρχου του Εμπορικού Ναυτικού.

Χθες, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του άτυχου Δημήτρη τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, σε μια τελετή που τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και την ευθύνη των οδηγών στους ελληνικούς δρόμους.