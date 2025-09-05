Αθήνα: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από τρένο στην Κωνσταντινουπόλεως

Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και της Λεωφόρου Αθηνών στην Αθήνα, όταν πεζός παρασύρθηκε από τρένο της Hellenic Train και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 όταν ο άνδρας, άστεγος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη γραμμή από αφύλακτο σημείο επί της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το τρένο, το οποίο τον διαμέλισε.

Στη σιδηροδρομική γραμμή επιχειρούν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του άτυχου άνδρα κάτω από το συρμό