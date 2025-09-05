Πάτρα: Προφυλακιστέος ο οδηγός για το τροχαίο με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αμερικής και ΝΕΟ με θύμα τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσυλακιστέος.

Εναντίον του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.