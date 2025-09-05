Αρπαγή βρέφους στον Πειραιά: Διώκεται ο 17χρονος, συνελήφθη και ο πατέρας του

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή, και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά την Τέταρτη.

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τι ισχυρίστηκε ο ανήλικος

Ο νεαρός, ελληνικής καταγωγής εμπλέκεται και σε παλαιότερη αρπαγή βρέφους τον περασμένο Μάιο στην Ομόνοια, το οποίο βρέθηκε τελικά στην περιοχή του Αλίμου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο 17χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς τον περασμένο Ιούνιο παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και εισέπραττε το πρόστιμο από επιβάτες χωρίς εισιτήριο.

Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι είχε δυσανασχετήσει με τις οικογένειες Ρομά που δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Παράλληλα βίντεο ντοκουμέντο, απαθανατίζει τη στιγμή που ο δράστης της αρπαγής του 30 ημερών βρέφους, στις 4 η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, φεύγει με το καρότσι, ενώ τον κυνηγούν η γυναίκα Ρομά η οποία δηλώνει μητέρα του παιδιού και 2 ακόμα άτομα.

Μια ώρα νωρίτερα ο άγνωστος άνδρας είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό τάζοντάς τους πως θα τους αγοράσει τρόφιμα και γάλα.

Αφού μπήκαν στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζαν για περίπου μισή ώρα, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο φαρμακείο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αιγαλέου και Μιαούλη στον Πειραιά.

Μόλις μπήκαν στο φαρμακείο ο δράστης της ζήτησε να πάει να του αγοράσει 2 μπουκάλια νερό και με το που απομακρύνθηκε η γυναίκα της άρπαξε το καρότσι και έφυγε.

Το βρέφος εντοπίστηκε στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης από μια 54χρονη με καταγωγή από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ σε ένα πάρκο επί της Λεωφόρου Καλλιρόης στην Ακρόπολη και ειδοποίησε την αστυνομία.