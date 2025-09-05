Ο Φοίβος Δεληβοριάς για την υπόθεση του Γηροκομειού: Μια καφκική περιπέτεια που δεν πρέπει να γίνει τραγωδία

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Φοίβος Δεληβοριάς παίρνει ανοιχτά θέση για τα δύο νεαρά παιδιά που προφυλακίστηκαν στην Πάτρα για την υπόθεση του εμπρησμού στο Γηροκομειό.

Ο γνωστός τραγουδοποιός τονίζει ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία, πρόκειται για εθελοντές που έτρεξαν να βοηθήσουν και όχι για εμπρηστές, εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για την άδικη ταλαιπωρία τους. Δηλώνει τη διάθεσή του να συνεισφέρει με κάθε τρόπο, ως μουσικός και ενεργός πολίτης, στην ανάδειξη της αθωότητάς τους, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως η καφκική αυτή περιπέτεια θα λήξει άμεσα, πριν μετατραπεί σε τραγωδία

Η ανάρτησή του

"Καμιά φορά γίνονται λάθη -και κατηγορούνται, πλάι στους ενόχους, αθώοι άνθρωποι. Στην περίπτωση δύο εκ των κατηγορουμένων για εμπρησμό παιδιών στην Πάτρα -που αποδεικνύεται και μαρτυρείται από τόσες πλευρές ότι είναι γνωστοί εθελοντές πυρόσβεσης που πήγαν να βοηθήσουν- το λάθος μπορεί να αποβεί τραγικό. Σκέψου να είσαι σε τρυφερή ηλικία, να είσαι μια ζωή προσκοπάκι και οικολόγος, από οικογένεια με σπάνια περιβαλλοντική και πολιτισμική ευαισθησία.

Να τρέχεις να βοηθήσεις στις εν κινδύνω περιοχές χωρίς καθόλου να κρύβεσαι, με ένα πορτοκαλί όχημα που βγάζει μάτι. Να έχεις απεγκλωβίσει ήδη αρκετά ζώα. Να σε καλεί κάποιος (που το μαρτύρησε ενόρκως) να βοηθήσεις σε ένα χωράφι. Και η παρουσία σου εκεί -χωρίς κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο επάνω σου ή στο σημείο που βρισκόσουν- να αρκέσει για να καταστραφεί η ζωή σου. Και να βρίσκεσαι ξαφνικά στη φυλακή, να υφίστασαι εκφοβισμό από συμμορίες εκεί , να κινδυνεύει η εύθραυστη υγεία σου. Με ευαισθητοποίησε για το θέμα συγγενής τους που δουλεύει σε μουσική πολυεθνική -εξαιρετικά σοβαρό πρόσωπο- που μου διηγήθηκε όλη την ιστορία και μου έστειλε όλα τα στοιχεία. Η οικογένεια είναι προφανώς απελπισμένη από το απολύτως τρελό της υπόθεσης.

Βλέπω πως η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων ΜΜΕ έχει κι αυτή ευαισθητοποιηθεί υπέρ των παιδιών και ακούω πως είναι μεγάλη η πιθανότητα η καφκική περιπέτειά τους να λήξει άμεσα πριν να γίνει τραγωδία. Δεν θα ήθελα να μπω σε μια αδιέξοδη εντός του αλγορίθμου κουβέντα για το «τις πταίει».

Το τελευταίο που χρειάζεται σε αυτά τα παιδιά είναι να δημιουργηθεί εδώ μέσα διχασμός εις βάρος τους. Θα ήθελα απλώς να δηλώσω στην οικογένεια και στα ίδια τα παιδιά πως διατίθεμαι να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, ως μουσικός και ως ενεργός πολίτης να αποδειχθεί στο ευρύ κοινό αυτό που -διαβάζοντας όλα τα στοιχεία- θεωρώ πέρα για πέρα αληθινό: η αθωότητά τους. Θα προτιμούσα, ωστόσο, -κι έχω βάσιμες ελπίδες- να με προλάβουν εξελίξεις θετικές".