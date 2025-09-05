Οι φωτιές της Πάτρας στη γαλλική Liberation

Διεθνές ενδιαφέρον προκάλεσαν οι μεγάλες φωτιές του Αυγούστου στην Πάτρα που άφησαν πίσω τους καταστροφές.

Η γαλλική Liberation ασχολήθηκε με το ζήτημα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκανσ την περιοχή.

Ο δημοσιογράφος Fabien Perrier,έκανε τριήμερο ρεπορτάζ στην Πάτρα μετά τις πυρκαγιές και η Liberation δημοσίευσε το άρθρο του.

Κεντρική φωτογραφία του άρθρου αυτή του Θανάση Σταυράκης, Διευθυντής Φωτογραφικού Τμήματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, που απεικονίζει τον νεαρού με το μηχανάκι που κρατά στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει.

Το δημοσίευμα που δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου αναφέρει .

Δασικές Πυρκαγιές

«Όταν μια ολόκληρη περιοχή ισοπεδώνεται, ποιο είναι το μέλλον της;»

Για τέσσερις ημέρες, στα μέσα Αυγούστου, οι πυρκαγιές απείλησαν την Πάτρα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, και τα περίχωρά της. Πλέον, οι κάτοικοι κάνουν τον απολογισμό, σε μια χώρα όπου η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.

Στην περιοχή του Προαστίου, στα υψώματα της Πάτρας, στην Πελοπόννησο, οι πολίτες είναι ανήσυχοι. Οι πυρκαγιές που περικύκλωσαν την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας από τις 12 έως τις 15 Αυγούστου έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο μια έντονη οσμή καπνού παραμένει και το τοπίο θυμίζει σεληνιακό τοπίο. Καμένα κουφάρια κτηρίων στέκουν δίπλα σε εντελώς άθικτες κατασκευές· τα χρώματα του δάσους εναλλάσσονται μεταξύ βαθύ κόκκινου και μαύρου. Εδώ, καπνός συνεχίζει να αναδύεται από τις ρίζες ενός καμένου δέντρου. Εκεί, ένας δρόμος με ραγισμένη άσφαλτο μοιάζει έτοιμος να αποκολληθεί από την πλαγιά του βουνού.

«Όσο υπάρχουν ζωντανές στάχτες, θερμότητα και άνεμος, η φωτιά μπορεί να ξαναρχίσει», επισημαίνει ένας πυροσβέστης πριν προσθέσει: «Φωτιά τέτοιου μεγέθους δεν είχα ξαναδεί».

Δείτε όλο το άρθρο εδώ