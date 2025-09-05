Λαθρεμπόριο καυσίμων: Οι διάλογοι- φωτιά που καίνε το κύκλωμα

Δυο διαφορετικές υποομάδες συγκροτούσαν την εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η μία μετέφερε διαλύτες από το εξωτερικό και νόθευε τα καύσιμα, η δεύτερη «πείραζε» αντλίες πρατηρίων μέσω παράνομου λογισμικού και μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 30 χιλιάδες αυτοκίνητα εφοδιάστηκαν με τα λαθραία, νοθευμένα, καύσιμα.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαλύτες που έφερνε στη Θεσσαλονίκη από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Πολωνία.

Κεντρικό ρόλο φέρεται να διαδραματίζει αποθήκη στη Σίνδο, όπου γινόταν νοθεύονταν τα καύσιμα και στη συνέχεια με φορτηγά διακινούνταν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, 13 στην Αττική, τρεις στη Θεσσαλονίκη, δυο στα Τρίκαλα, δυο στην Ηγουμενίτσα, μια στη Σπάρτη μια στον Βόλο.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εφόδους σε πρατήρια καυσίμων διαπίστωσαν πως οι ιδιοκτήτες τους είχαν εγκαταστήσει ένα παράνομο λογισμικό το οποίο φέρεται να πείραζαν το ηλεκτρονικό σύστημα εισροών εκροών κλέβοντας έτσι στην αντλία τους πελάτες τους, βάζοντας ποσότητα καυσίμου μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν στην αντλία.

Τα συγκεκριμένα πρατήρια και αποθήκες είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών και παρακολουθούνταν. Έτσι μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε η επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ του κυκλώματος

Σε συνομιλίες μεταξύ μελών, αποκαλυπτικός είναι ο διάλογος όταν αρχηγικό μέλος ζήτησε από τρίτο να πληροφορηθεί για την επιχείρηση και αν υπάρχει υπόθεση έρευνας για καύσιμα.

Ομιλητής Α: Έλα μου.

Ομιλητής Β: Τι έγινε;

Ομιλητής Α: Φύγανε τα μ…….

Ομιλητής Β: Ήτανε δεκαπέντε (15) άτομα;

Ομιλητής Α: Ναι.

Ομιλητής Β: Ναι, τι θέλανε;

Ομιλητής Α: Θέλανε να με γ………..

Ομιλητής Β: Δεν βρήκαν; Δεν βρήκανε τίποτα;

Ομιλητής Α: Κάτι μ…….. Ένα βυτιάκι παλιό που ‘χα δέκα (10) χρόνια παρατημένο εδώ, που δεν φαινόταν το πλαίσιο του.

Το M5 μου πήρανε, που ‘ναι μετατροπή, το δικό μου τ’ αμάξι μου είπαν. Ένα BMW παλιό που είναι μετατροπή.

Ομιλητής Β: Γιατί το πήρανε;

Ομιλητής Α: Γιατί λέει ότι τα εξαρτήματά του μπορεί να μην είναι σωστά, να το ελέγξουν. Πήρανε κι ένα μηχανάκι ενός βοηθού μου που λένε ότι δεν φαίνεται σωστό.

Ομιλητής Β: Μάλιστα.

Ομιλητής Α: Ένα γύφτικο Yaris πήρανε. Πέντε έξι αμάξια πήρανε, πέντε έξι οχήματα.

Ομιλητής Β: Και πού τα πάνε;

Ομιλητής Α: Πού να ξέρω εγώ; Ούτε που… πάνε να τα βάλουνε στον … εκεί, να τα βλέπει.

Ομιλητής Β: Μάλιστα.

Ομιλητής Α: FBI είναι τελικά. FBI ήταν.

Ομιλητής Β: Θα μάθουμε πιο μετά. Έλα να σου πω…

Ομιλητής Α: Ναι;

Ομιλητής Β: Για άλλο θέμα δεν σου είπανε τίποτα;

Ομιλητής Α: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κάποιος έχει κάνει καταγγελία, μου είπανε. Τώρα στο τέλος, τα παιδιά ήταν ψιλοήρεμα. Αυτό.

Ομιλητής Β: Ήτανε τόσα πολλά άτομα;

Ομιλητής Α: Ήτανε, ναι. Και πήγαν και στη μάντρα, μαζί του κουμπάρου μου, άλλα τόσα. Τριάντα (30) άτομα σύνολο. Τέσσερα (4) Ι.Χ. σε μένα και τέσσερα (4) Ι.Χ. εκεί την πέσανε.

«Πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;»

Σε άλλη συνομιλία, μέλος της της ομάδας μιλά με πελάτη που προμηθεύτηκε πετρέλαιο θέρμανσης από το κύκλωμα και διαμαρτύρεται για την ποιότητά του.

Ομιλητής Α: Έλα.

Ομιλητής Β: Ρε συ μ……., πάλι μάπα πετρέλαιο μου ‘βαλες;

Ομιλητής Α: Καθαρό είναι ρε.

Ομιλητής Β: Τι καθαρό ρε μ……., πάλι πρόβλημα έχω σήμερα.

Ομιλητής Α: Τι εννοείς πρόβλημα;

Ομιλητής Β: Τι θα γίνει τώρα ρε ‘συ φίλε, θα την πληρώσω εγώ πάλι τη νύφη;

Ομιλητής Α: Άστο έρχομαι εγώ, θα ‘ρθω εγώ.

Ομιλητής Β: Τι θα κάνω τώρα; Πες μου τι να κάνω τώρα;

Ομιλητής Α: Τι εννοείς μαύρο ρε μ……..;

Ομιλητής Β: Ρε συ φίλε σβήνει ο καυστήρας.

Ομιλητής Α: Έλα.

Ομιλητής Β: Το πετρέλαιο, ήρθε ο καυστηρατζής και μου λέει είναι χάλια το πετρέλαιο.

…

Ομιλητής Α: Ρε φίλε όταν φέρνεις καθαρό δεν έχω πρόβλημα, τώρα έχει πρόβλημα.

Ομιλητής Β: Ρε μ…… καθαρό είναι, κάτσε να, περίμενε, ε να ‘ρθω να το αλλάξω;

Ομιλητής Α: Ε ναι ρε φίλε, αφού έχω πρόβλημα, εγώ να καθαρίσω ντεπόζιτα πάλι και τέτοια, να πληρώσω τόσα λεφτά, όχι.