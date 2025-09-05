Ο 18χρονος με τη μάσκα που τραγούδησε για τον Καζαντζίδη- Ποιος είναι ο Sicario;

Η συγκινητική του παρουσία καταχειροκροτήθηκε από τους σχεδόν 30.000 θεατές που βρέθηκαν εκεί για να ζήσουν μια ανεπανάληπτη βραδιά.

Ανάμεσά τους εμφανίστηκε και ο 18χρονος Sicario, ο οποίος, πιστός στη χαρακτηριστική μάσκα που τον συνοδεύει στις εμφανίσεις του, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδι «Όταν βλέπετε να κλαίω», σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη , με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που τίμησαν τη μνήμη και το έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Ποιος είναι ο Sicario

Ο Sicario, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έχει κερδίσει τη μουσική σκηνή με τη δημιουργικότητά του. Το νέο του τραγούδι, «Φωτιά», έρχεται μετά την επιτυχία του «Αυτός», το οποίο σε λιγότερο από τρεις μήνες κατάφερε να γίνει διπλά πλατινένιο με πάνω από 20.000.000 streams και να κατακτήσει την κορυφή στο Spotify αμέσως μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Αυτός» προστέθηκε στο πλατινένιο άλμπουμ του τραγουδιστή, «Μάσκα», το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, με το διαμαντένιο «Ίσως» να έχει σκαρφαλώσει στο χρυσό δείκτη πωλήσεων της IFPI.

Ο Sicario εκτός από τραγουδιστής είναι και μουσικός, ενώ παίζει ο ίδιος όλα τα μουσικά όργανα στις επιτυχίες του. Η ευρεία αναγνωρισιμότητά του ήρθε όταν εμφανίστηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του το 2024.

Η εικόνα του Sicario ξεχωρίζει χάρη στη χαρακτηριστική μάσκα που φοράει στις εμφανίσεις του και κρύβει το μισό του πρόσωπο. Το πρώτο του κομμάτι, «Χορός», έγινε viral το περασμένο καλοκαίρι.