Αρπαγή βρεφών: «Δεν χωνεύω τους Ρομά» λέει ο 17χρονος- Οι ισχυρισμοί του πατέρα του

Η μαρτυρία της γιαγιάς του βρέφους που άρπαξε ο 17χρονος στην Ομόνοια

Περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον 17χρονο που κατηγορείται για την αρπαγή βρέφους από το Πασαλιμάνι. Ο ανήλικος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι δεν συμπαθεί τους Ρομά λόγω παλαιότερου περιστατικού που είχε συμβεί. «Δεν τους χωνεύω. Όταν ήμουν ελεγκτής, Ρομά με είχαν φτύσει. Δεν είναι καλές μητέρες οι γυναίκες Ρομά και δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να υποστήριξε ο 17χρονος τόσο για τώρα, όσο και για παλαιότερο περιστατικό που εμπλέκεται με αρπαγή βρέφους στην Ομόνοια, το οποίο βρέθηκε στον Άλιμο.

Παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα

Τον περασμένο Ιούνιο ο ανήλικος είχε συλληφθεί μαζί με τους γονείς του, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και έκοβε πρόστιμα. «Τα λεφτά που έβγαλα από τα πρόστιμα που έκοβα ως ελεγκτής τα έχω βάλει σε έναν κουμπαρά στο δωμάτιό μου. Θέλετε να σας τα επιστρέψω;», είπε στους αστυνομικούς.

«Πάσχει από νευροαναπτυξιακή διαταραχή», φέρεται να είπε ο πατέρας του 17χρονου στους αστυνομικούς

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Mega αναφέρουν ότι ο πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς πως προ τεσσάρων ετών ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Επιπλέον, υποστήριξε ότι τον παρακολουθούσε ψυχολόγος, αλλά όχι αρκετά συχνά, εξηγώντας ότι η διάγνωση έγινε με καθυστέρηση, καθώς ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι του άρεσε να μπαίνει στα λεωφορεία και να κάθεται δίπλα στους οδηγούς.