Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 128.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες

Το BBC, σε συνεργασία με τον ρωσικό ανεξάρτητο ιστότοπο Mediazona (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ρωσικό μητρώο «ξένων πρακτόρων») και μια ομάδα εθελοντών, κατάφερε να ταυτοποιήσει τα ονόματα 128.115 Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το 54% των θυμάτων ήταν άτομα χωρίς προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία — κυρίως εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες για ποινικά αδικήματα, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από τις φυλακές και στάλθηκαν στο μέτωπο. Αυτοί πλέον αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία.

«Είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα για τη θερινή επίθεση της Ρωσίας», σημειώνει το BBC, επισημαίνοντας ότι οι πληροφορίες για θανάτους φτάνουν με καθυστέρηση από συγγενείς των στρατιωτών και χρειάζεται χρόνος για την επαλήθευσή τους. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα στοιχεία έχουν ήδη καταγραφεί.

Κατά τους τρεις μήνες του φετινού καλοκαιριού, οι δημοσιεύσεις νεκρολογιών για Ρώσους στρατιώτες έφτασαν τις 23.305. Σε ορισμένες ημέρες, οι αναρτήσεις ξεπερνούσαν τις 400 — αριθμός υπερτριπλάσιος από τον ημερήσιο μέσο όρο του 2024.

Συγκεκριμένα:

-Το 14% των νεκρών ήταν κρατούμενοι που στρατολογήθηκαν απευθείας από σωφρονιστικά ιδρύματα.

-Το 29% ήταν εθελοντές, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά. Για σύγκριση, το 2023 οι εθελοντές αποτελούσαν μόλις το 14% των θανάτων.

-Οι συμβασιούχοι που υπέγραψαν συμβόλαια μετά την έναρξη του πολέμου αποτελούν σήμερα τη βασική δύναμη κρούσης της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο.

Παράλληλα, η Ρωσία εξακολουθεί να καταγράφει σοβαρές απώλειες σε στελέχη υψηλής κατάρτισης, μεταξύ των οποίων και ανώτατοι αξιωματικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την έναρξη της εισβολής έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 5.704 αξιωματικοί. Ανάμεσά τους βρίσκονται 12 στρατηγοί, μεταξύ των οποίων και ο υποστράτηγος του Υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Γκολόβατσκι, ο οποίος είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια κάθειρξη.