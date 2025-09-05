Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος μαφίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι απολογίες των συλληφθέντων, ενώ καλούνται εκ νέου και άτομα που είχαν ήδη καταθέσει στο πλαίσιο της δεύτερης δικογραφίας.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν τα δύο αδέλφια που φέρονται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος. Η απόφαση για την προφυλάκισή τους αφορά στη δεύτερη δικογραφία, η οποία άνοιξε και ενεργοποιήθηκε επίσημα σήμερα.

Νωρίτερα, τα δύο αδέλφια είχαν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στις 18:30 το απόγευμα, για κατηγορίες που σχετίζονται με την πρώτη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει αδικήματα περί ναρκωτικών, παράνομης οπλοκατοχής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, λίγη ώρα μετά την απόφαση αυτή και κατόπιν αιτήματος της εισαγγελέως, συνελήφθησαν εκ νέου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συνήγοροι υπεράσπισης – Μαρία Παπαδάκη, Νίκος Κοτσαμπασάκης και Ραφαήλ Λακιωτάκης. Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία και περιλαμβάνουν έκνομες ενέργειες σχετικά με την απόκτηση εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.