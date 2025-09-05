NBC: Σχέδιο για ουδέτερη ζώνη στην Ουκρανία υπό παρακολούθηση ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί σύμμαχοί τους εξετάζουν σχέδιο για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας (buffer zone) στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, όπως αποκάλυψε το NBC News.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, η ζώνη αυτή θα αποτελέσει ουσιαστικά μια «νεκρή ζώνη», τα ακριβή σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Η εποπτεία της θα γίνεται μέσω δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και άλλων τεχνολογικών μέσων που θα παρείχαν οι ΗΠΑ.

Για να αποφευχθεί η άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ – κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα – εξετάζεται το ενδεχόμενο η φύλαξη να ανατεθεί σε στρατεύματα χωρών εκτός Συμμαχίας, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπαγκλαντές.

Η θέση της Μόσχας και ο ρόλος της Τουρκίας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε ότι η συμμετοχή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία αποτελεί απαράδεκτη πρόκληση. Για τον λόγο αυτό, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει δικές της δυνάμεις στο ουκρανικό έδαφος.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία θα αναλάβει ρόλο-κλειδί στη Μαύρη Θάλασσα, διασφαλίζοντας την ελεύθερη διέλευση εμπορευμάτων και αποτρέποντας πιθανές ρωσικές προσπάθειες «στραγγαλισμού» της ουκρανικής οικονομίας.

Συζητήσεις στο Πεντάγωνο για συμφωνία 100 δισ. δολαρίων

Οι επαφές γίνονται υπό τον στρατηγό Νταν Κέιν στο Πεντάγωνο και περιλαμβάνουν την προοπτική μιας αμυντικής συμφωνίας ύψους έως 100 δισ. δολαρίων.

Με βάση αυτήν, το Κίεβο θα μπορούσε να προμηθευτεί αμερικανικά οπλικά συστήματα, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ θα αποκτούσαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ουκρανικές καινοτομίες στον τομέα της άμυνας.