Τροχαίο με Porsche: «Δεν της χορηγήθηκε κανένα φάρμακο στο νοσοκομείο»- Νέα στοιχεία για την 45χρονη

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του τροχαίου με την 45χρονη οδηγό της Porsche στη Θεσσαλονίκη έρχονται στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρθηκε στην ώρα προσέλευσης της 45χρονης γυναίκας στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Ειδικότερα, όπως τόνισε η 45χρονη έφτασε στο νοσοκομείο στις 06:05 τα ξημερώματα και εξετάστηκε στο χειρουργικό ιατρείο, κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Εκεί της έγιναν αιματολογικές εξετάσεις, και της ζητήθηκε να κάνει απεικονιστικές αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος, στη συνέχεια υπέγραψε και αποχώρησε από το νοσοκομείο, χωρίς οι γιατροί να της χορηγήσουν καμία φαρμακευτική αγωγή.

Κενό μιας ώρας

Όπως λοιπόν φαίνεται από τα όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο ΜΕΓΑ η 45χρονη οδηγός της Porsche βρισκόταν «εξαφανισμένη» για περισσότερο από μία ώρα.

Τα στοιχεία της Τροχαίας αναφέρουν ότι το τροχαίο στη Θέρμη συνέβη στις 04:40 τα ξημερώματα, ενώ εκείνη έφτασε στο νοσοκομείο μετά τις 06:00.

Ωστόσο, η 45χρονη είχε υποστηρίξει ότι έφυγε από το σημείο του ατυχήματος μαζί με φίλους της προκειμένου να φτάσει άμεσα στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.