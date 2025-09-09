Δυτική Ελλάδα: 248 παραβάσεις σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει για δέκατη εβδομάδα τους εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Στη Δυτική Ελλάδα, κατά το διάστημα 1-7 Σεπτεμβρίου 2025, βεβαιώθηκαν 248 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.

Οι έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς της Τροχαίας και των Αστυνομικών Τμημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους, καθώς αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τροχαία ατυχήματα.

Τα πανελλαδικά στοιχεία

Σε όλη τη χώρα, την ίδια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 23.507 έλεγχοι, κατά τους οποίους καταγράφηκαν συνολικά 2.471 παραβάσεις οδηγών και 330 παραβάσεις επιβατών.

Αναλυτικά:

2.037 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, εκ των οποίων 76 σε διανομείς.

315 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

394 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

35 σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Η Αττική κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις (842), ενώ η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά με 248 παραβάσεις, μετά τα Ιόνια Νησιά (338).



Νέος ΚΟΚ – Αυστηρά πρόστιμα και ποινές

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε όσους παραβλέπουν την υποχρεωτική χρήση κράνους.

Οι νέες κυρώσεις περιλαμβάνουν:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου.

Ίδιες κυρώσεις για οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια του επιβάτη.

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη χωρίς κράνος.

30 ευρώ πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.



Στόχος η πρόληψη και η αλλαγή νοοτροπίας

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή προστίμων, αλλά στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

«Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι μέσο προστασίας που σώζει ζωές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την καθολική εφαρμογή της χρήσης κράνους, ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική κουλτούρα.





