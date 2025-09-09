Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Αριστείδη Παντελή

Ο 88χρονος διετέλεσε για χρόνια πρόεδρος της «Κιβωτού της Αγάπης»
Θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Αριστείδη Παντελή, συνταξιούχου καθηγητή.
Ο Αριστείδης Παντελής έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 88 ετών.
Ο εκλιπών υπηρέτησε για δεκαετίες την εκπαίδευση, μέσα από διάφορες θέσεις. Παράλληλα, η κοινωνική του δράση υπήρξε εξίσου σημαντική, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Ιδρύματος « Κιβωτός Της Αγάπης», δίνοντας αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που φιλοξενεί το ίδρυμα.
