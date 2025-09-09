Σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» 5.000 ευρώ

Ο διευθυντής ζητούσε φακελάκι ώστε οι ασθενείς του, μετά το χειρουργείο, να λάβουν περισσότερη φροντίδα από τους υπόλοιπους ασθενείς
Χειροπέδες σε διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε οι ασθενείς μετά το χειρουργείο να λάβουν περισσότερη φροντίδα.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη σήμερα (9/9) το πρωί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr