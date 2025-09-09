Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» 5.000 ευρώ

Σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο...

Ο διευθυντής ζητούσε φακελάκι ώστε οι ασθενείς του, μετά το χειρουργείο, να λάβουν περισσότερη φροντίδα από τους υπόλοιπους ασθενείς

Χειροπέδες σε διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε οι ασθενείς μετά το χειρουργείο να λάβουν περισσότερη φροντίδα.

  Ο κατηγορούμενος συνελήφθη σήμερα (9/9) το πρωί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ.

#tags Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Γιατρός

