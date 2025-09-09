Σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι» 5.000 ευρώ

Χειροπέδες σε διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, πέρασαν οι αρχές καθώς αποδείχθηκε πως ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου ζητούσε φακελάκι 4.000 έως και 5.000 ευρώ ώστε οι ασθενείς μετά το χειρουργείο να λάβουν περισσότερη φροντίδα.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη σήμερα (9/9) το πρωί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ.