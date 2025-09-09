Back to Top
Εurobasket 2025- Ελλάδα: Μάχη με τη Λιθουανία για την πρόκριση στα ημιτελικά

H Eλλάδα κοντράρεται με τη Λιθουανία (21:00) στο Εurobasket 2025 και ο νικητής προκρίνεται στα ημιτελικά

Έφτασε η μεγάλη μέρα για την  Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Η Eλλάδα αντιμετωπίζει τη Λιθουανία (21:00, Novasports Start, ERT 1) στο Eurobasket 2025 και θέλει τη νίκη για να παίξει στα ημιτελικά και να διεκδικήσει μετάλλιο για πρώτη φορά μετά από το 2009.

Ο Bασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στην... κατάρα των νοκ-άουτ τα τελευταία χρόνια, λέγοντας: «Όσο το λέτε θα γίνουν 26, 36, 56 τα χρόνια». Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από την πλευρά του είπε πως «τα παιδιά έχουν παίξει σε σκληρές έδρες, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας». Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πρόσθεσε πως : «όποιος είναι σε καλή μέρα ας βάλει πολλούς πόντους, το θέμα είναι να κερδίσουμε»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μίλησε για το παιχνίδι του EuroBasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στο καλό τρίποντο της «γαλανόλευκης», ενώ ο Κουρτινάιτις είπε μεταξύ άλλων: «Έμαθε να παίζει το μπάσκετ της FIBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Σπανούλης είναι σαν τον Γιασικεβίτσιους».

Εκτός του ματς της Ελλάδας με την Λιθουανία, υπάρχει και ο πρώτος προημιτελικός στο πρόγραμμα της ημέρας. Η Τουρκία θα κοντραριστεί με την Πολωνία και η ομάδα του Αταμάν είναι φαβορί για να πάρει την πρόκριση.

Το πρόγραμμα
Τουρκία - Πολωνία 17:00 (Novasports Start, ERT 1)
Λιθουανία - Ελλάδα 21:00

 

