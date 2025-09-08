Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πέταξε» και… αποθεώθηκε από τη FIBA με ένα εντυπωσιακό video

Ένα εκρηκτικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγινε viral, με τη FIBA να ανεβάζει στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα εντυπωσιακό video από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στο Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket.

Ο ηγέτης της «γαλανόλευκης» απογειώνεται και καρφώνει εντυπωσιακά, με τους σχολιαστές και τους χρήστες να αποθεώνουν την ενέργειά του, ενώ η σκηνή –με slow motion εφέ και μουσική υπόκρουση το “Wings” των Macklemore & Ryan Lewis– θύμισε περισσότερο… άλμα Τεντόγλου παρά μπασκετική φάση!

Ο «Greek Freak» ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της Εθνικής με 84-79, σημειώνοντας 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ, οδηγώντας την Ελλάδα στους «8» του τουρνουά.