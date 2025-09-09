Τσίπρας προς Μητσοτάκη: «Ακούτε το καμπανάκι του κινδύνου;»

Σε νέα δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, στον απόηχο της τοποθέτησής του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώθηκε από τον Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός, απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε δριμεία κριτική για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη χώρα, κάνοντας λόγο για εξαθλίωση των πολιτών.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, το βράδυ της Τρίτης (09.09.2025), ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει ένα ουσιαστικό ερώτημα προς τον πρωθυπουργό, αναρωτώμενος αν «ακούει το καμπανάκι του κινδύνου ότι είμαστε ουραγοί στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, στην απονομή της δικαιοσύνης και στην αγοραστική δύναμη».

«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:

– 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου

– 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης

Πρόκειται για αποσπάσματα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist.