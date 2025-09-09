Επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Έξι νεκροί, η ηγεσία σώθηκε, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, τονίζοντας ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής της ομάδας βγήκαν ζωντανά από την επίθεση.

Στην τοποθέτησή της, η οργάνωση δηλώνει: «Επιβεβαιώνουμε την αποτυχία του εχθρού να δολοφονήσει τους αδελφούς μας στην διαπραγματευτική αντιπροσωπεία».

Η ανακοίνωση συνεχίζει επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επίθεση «επιβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν επιθυμούν να καταλήξουν σε καμία συμφωνία» με στόχο την ειρήνη.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για έξι νεκρούς από την επίθεση, με την οργάνωση να τονίζει ότι «θεωρούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ συνυπεύθυνη με την κατοχή για αυτό το έγκλημα, λόγω της συνεχιζόμενης υποστήριξής της στην επιθετικότητα και τα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας».