Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αγωνία για την απόφαση αποφυλάκισης των δύο νεαρών κατηγορουμένων για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Πάτρα: Αγωνία για την απόφαση αποφυλάκισ...

Σήμερα η απόφαση του ανακριτή

Με αγωνία αναμένουν από το πρωί οι οικογένειες δύο νεαρών την απόφαση του ανακριτή Μιχαήλ Πηλιχού σχετικά με την αποφυλάκισή τους.

Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως, Δήμητρας Καπελιάρη, υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Η εισαγγελέας έλαβε υπόψη νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτίμησε, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αφεθούν οι δύο νεαροί ελεύθεροι.

Οι γονείς τους παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας να μπορέσουν σύντομα να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά τους στο σπίτι.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στην Πάτρα: 68χρονος βρέθηκε νεκρός στην είσοδο της οικίας του

Πάτρα: Κάθε φωτιζόμενη διάβαση πεζών αποκτά καινούριες ράμπες για ΑμεΑ

ΔΕΙΤΕ εικόνες από το εσωτερικό του ανακαινισμένου Αρχαίου Ωδείου της Πάτρας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις