Πάτρα: Αγωνία για την απόφαση αποφυλάκισης των δύο νεαρών κατηγορουμένων για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Με αγωνία αναμένουν από το πρωί οι οικογένειες δύο νεαρών την απόφαση του ανακριτή Μιχαήλ Πηλιχού σχετικά με την αποφυλάκισή τους.

Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Είχε προηγηθεί εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως, Δήμητρας Καπελιάρη, υπέρ της αποφυλάκισής τους.

Η εισαγγελέας έλαβε υπόψη νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτίμησε, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αφεθούν οι δύο νεαροί ελεύθεροι.

Οι γονείς τους παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας να μπορέσουν σύντομα να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά τους στο σπίτι.