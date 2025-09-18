«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο»: 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Φύσσα

«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο». Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18/9) από την ημέρα που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι, από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά και κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη του αντιφασίστα μουσικού, γνωστού και ως Killah P, με τους υποστηρικτές του να κάνουν πράξη το «οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο».

Η εν ψυχρώ δολοφονία του έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της.

Το ημερολόγιο έγραφε 7 Οκτωβρίου 2020, όταν έπειτα από μία μακροχρόνια διαδικασία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μία ιστορική ομόφωνη απόφαση κρίνοντας το κόμμα της Χρυσής Αυγής ως μία εγκληματική οργάνωση και επτά πρώην βουλευτές ένοχους για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στον Γιώργο Ρουπακιά επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα, ενώ για συνέργεια καταδικάστηκαν ακόμη 15 από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου 2013. Ο «Killah P» βρισκόταν μαζί με την σύντροφό του και με φίλους του, σε μία καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου παρακολουθούσαν αγώνα ποδοσφαίρου.

Στην ίδια καφετέρια, βρισκόταν επίσης μία άλλη παρέα, μεταξύ των οποίων και Χρυσαυγίτες, που αναγνώρισαν τον Παύλο Φύσσα και του επιτέθηκαν φραστικά. Ενημέρωσαν «δικούς τους» και μέσα σε λίγα λεπτά σχηματίστηκε ένα πολυμελές «τάγμα εφόδου» από διάφορες περιοχές.

Όταν τελείωσε ο αγώνας, ο Παύλος και η παρέα του βγήκαν από την καφετέρια, ωστόσο, αντιλήφθηκαν πως είναι σχεδόν περικυκλωμένοι. Επιχείρησαν να φύγουν από την περιοχή αλλά, σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν διαπίστωσαν ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ο Παύλος έδιωξε τους υπόλοιπους και έμεινε μόνος του για να αντιμετωπίσει τους Χρυσαυγίτες.

«Ο Παύλος μας φώναξε “τρέξτε, τρέξτε”. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Ο Παύλος σταμάτησε να τρέχει για να τους καθυστερήσει και να τους απωθήσει, να μην φτάσουν σ’ εμάς”, είχε περιγράψει τότε ένας φίλος του μουσικού, που βρισκόταν μαζί του το μοιραίο βράδυ.

Μεταξύ των Χρυσαυγιτών ήταν και ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος έπειτα από σχετική ενημέρωση είχε φύγει από το σπίτι του και οδήγησε μέχρι την Παναγή Τσαλδάρη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα που διενήργησε η Forensic Architecture, διαφορετικές ομάδες επιτέθηκαν στον Παύλο σε «κύματα». Τον χτυπούν, αποχωρούν και έρχονται άλλοι. Και αυτό διαρκεί για 2-3 λεπτά μέχρι που ο Ρουπακιάς μπαίνει ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας, βγάζει το μαχαίρι που είχε μαζί του και χτυπά τον Παύλο Φύσσα.

Ο μουσικός, παρότι αιμόφυρτος, πρόλαβε να υποδείξει τον Ρουπακιά ως τον δράστη της επίθεσης. «Αυτός με μαχαίρωσε, πιάστε τον», είπε στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, όπως περιέγραψε ο φίλος του.

Ο Ρουπακιάς συνελήφθη και ομολόγησε. Ο Παύλος Φύσσας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της Χρυσής Αυγής παρατέθηκε πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων και μαρτυριών σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της δολοφονίας του αντιφασίστα μουσικού.

Μεταξύ των στοιχείων αυτών, ήταν και η οπτικοακουστική τεχνική μελέτη που εκπόνησε το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture, από την οποία προέκυψε η ακριβής θέση των εμπλεκόμενων προσώπων και η ακριβής χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τον Στέφανο Λεβίδη, την Σιμόν Ρόουατ και τον διευθυντή και ιδρυτή του κέντρου, Άιαλ Γουάιζμαν, ανέλαβε την έρευνα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Τους είχαν προσεγγίσει η οικογένεια του Παύλου Φύσσα και οι συνήγοροί τους, με στόχο την αξιοποίηση των πειστηρίων στη δικογραφία.

Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία, ανέλυσαν όλο το βιντεοληπτικό και ηχητικό υλικό, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Πρόκειται για βίντεο από κοντινές κάμερες ασφαλείας, απομαγνητοφωνήσεις του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

Παύλος Φύσσας: Ο ράπερ που δολοφόνησαν οι χρυσαυγίτες

Ο Παύλος Φύσσας μεγάλωσε στις εργατικές συνοικίες του Πειραιά. Ο πατέρας του δούλευε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και ο ίδιος ο Παύλος, μετά το σχολείο είχε δουλέψει επίσης σε παρόμοιες εργασίες από το 1998 μέχρι το 2003. Έμαθε το hip hop μέσα από τις δουλειές συγκροτημάτων με ξεκάθαρη πολιτική στάση και από την ηλικία των 18 ετών είχε γνωριστεί με μέλη της Freestyle Productions, εταιρείας παραγωγής low bap μουσικής με έδρα το Πέραμα.

Το καλλιτεχνικό του όνομα, «Killah P» σήμαινε, όπως εξηγούσε, αυτός που «σκοτώνει το παρελθόν του» και προχωράει μπροστά. Είχε συμμετάσχει σε δισκογραφικές συλλογές και είχε κάνει αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια, ενώ συνεργάστηκε με γνωστούς hip hop καλλιτέχνες.

Μέσω της μουσικής του έκανε αναφορές σε διάφορα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, όπως στο προσφυγικό, τη βία του κατεστημένου, αλλά και τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 2008.

Όνειρο του Killah P ήταν να ενώσει την ελληνική hip hop σκηνή, κάτι που έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του. Για πρώτη φορά μεγάλα ονόματα της hip hop και low bap σκηνής ενώθηκαν για μια συνέντευξη τύπου στην ΕΣΗΕΑ, εκπέμποντας μήνυμα κατά του φασισμού. Το επόμενο διάστημα, στήθηκαν συναυλίες και φεστιβάλ στη μνήμη του Παύλου σε όλη τη χώρα.