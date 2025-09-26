Πάτρα: ΕΔΕ στην Ασφάλεια για την υπόθεση του κινητού του 25χρονου που είχε συλληφθεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Τσάτσαρης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης ( ΕΔΕ) σε βάρος αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, με στόχο να διερευνηθούν πιθανές πειθαρχικές ευθύνες σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης εμπρησμού στο Γηροκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γνώμη», η οικογένεια του 25χρονου που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, κατήγγειλε ότι οι αστυνομικές αρχές «απέκρυψαν» το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο –όπως υποστηρίζει– είχε παραδοθεί στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του στις 13 Αυγούστου. Παρά ταύτα, η συσκευή δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δικογραφία ως κατασχεθέν πειστήριο.

Η καταγγελία αναφέρει ότι το τηλέφωνο αρχικά τοποθετήθηκε σε ειδικό χώρο φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, ενώ αργότερα υπήρξε επικοινωνία αστυνομικού με τον πατέρα του κατηγορούμενου σχετικά με την παραλαβή του. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη κατάθεση, αστυνομικός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συλληφθείς «δεν είχε κινητό πάνω του», γεγονός που –κατά την οικογένεια– οδήγησε σε εσφαλμένες εντυπώσεις εις βάρος του 25χρονου.

Η οικογένεια ζήτησε η υπόθεση να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο ίδιος ο 25χρονος, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από 36 ημέρες προσωρινής κράτησης, έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην ΕΔΕ.