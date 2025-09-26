Πάτρα: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανακαίνισε» το συντριβάνι στην πλατεία Γεωργίου

Η πραγματικότητα παραμένει σκουριασμένη...
Μια ψηφιακή απεικόνιση του Βασίλη Μαυρομύτη δείχνει τα συντριβάνια στην Πλατεία Γεωργίου όπως δεν το έχουμε δει εδώ και χρόνια — καθαρά, συντηρημένα και γεμάτα νερό.
Σε μια προσπάθεια να αναδείξει την αναξιοποίητη αισθητική της Πλατείας Γεωργίου, ο Βασίλης Μαυρομύτης χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια εικόνα με το εμβληματικό συντριβάνι σε άψογη κατάσταση: περιποιημένο, καθαρό και με νερό να αναβλύζει.
Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της πλατείας απέχει πολύ από την ψηφιακή εκδοχή. Τα συντριβάνια παραμένουν χωρίς νερό, εμφανώς παραμελημένα, με σκουριά, κατεστραμμένα υλικά και γκράφιτι να κυριαρχούν στην εικόνα.
