Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανακαίνισε» το συντριβάνι στην πλατεία Γεωργίου

Πάτρα: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανακαίνισε» ...

Η πραγματικότητα παραμένει σκουριασμένη...

Μια ψηφιακή απεικόνιση του Βασίλη Μαυρομύτη δείχνει τα συντριβάνια στην Πλατεία Γεωργίου όπως δεν το έχουμε δει εδώ και χρόνια — καθαρά, συντηρημένα και γεμάτα νερό.

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει την αναξιοποίητη αισθητική της Πλατείας Γεωργίου, ο Βασίλης Μαυρομύτης χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια εικόνα με το εμβληματικό συντριβάνι σε άψογη κατάσταση: περιποιημένο, καθαρό και με νερό να αναβλύζει.

 

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της πλατείας απέχει πολύ από την ψηφιακή εκδοχή. Τα συντριβάνια παραμένουν χωρίς νερό, εμφανώς παραμελημένα, με σκουριά, κατεστραμμένα υλικά και γκράφιτι να κυριαρχούν στην εικόνα.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το περίπτερο στο Αρχαίο Ωδείο, έγινε... ανάμνηση- Το σημείωμα αποχαιρετισμού από τον περιπτερά- ΦΩΤΟ

Επιστολή του Δημάρχου Πατρέων στον Υφ. Πολιτισμού και τον Περιφερειάρχη για το Καρναβαλικό Εργαστήριο

Αχαΐα: "Έκρηξη" της ενδοοικογενειακής βίας- Αύξηση 60% των καταγγελιών σε ένα χρόνο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σιντριβάνι Συντριβάνια Πλατεία Γεωργίου Α' Τεχνητή Νοημοσύνη Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις