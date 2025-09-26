Πάτρα: Η τεχνητή νοημοσύνη «ανακαίνισε» το συντριβάνι στην πλατεία Γεωργίου

Μια ψηφιακή απεικόνιση του Βασίλη Μαυρομύτη δείχνει τα συντριβάνια στην Πλατεία Γεωργίου όπως δεν το έχουμε δει εδώ και χρόνια — καθαρά, συντηρημένα και γεμάτα νερό.

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει την αναξιοποίητη αισθητική της Πλατείας Γεωργίου, ο Βασίλης Μαυρομύτης χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια εικόνα με το εμβληματικό συντριβάνι σε άψογη κατάσταση: περιποιημένο, καθαρό και με νερό να αναβλύζει.