Πάτρα: Συγκίνηση για τον Ανδρέα Αποσκίτη- Γέμισε μηνύματα το διαδίκτυο

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος του 68χρονου Ανδρέα Αποσκίτη, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού.

Ο δραστήριος συμπολίτης, γνωστός για τη δράση του μέσα από την ομάδα «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται», αφιέρωσε χρόνια στην ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές της πόλης.

Ο Ανδρέας Αποσκίτης υπέστη ξαφνικά εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στον δρόμο και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή.

Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, δίνοντας ελπίδα σε συνανθρώπους που παλεύουν για τη δική τους ζωή.

Η διαδικασία της δωρεάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω του Αττικού Νοσοκομείου.

Ο ξαφνικός χαμός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με πολλούς να τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο με πάθος για την πόλη του, που δεν δίσταζε να καυτηριάζει τα «κακώς κείμενα» με στόχο ένα καλύτερο αύριο για όλους.