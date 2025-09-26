Δανία: Νέα εμφάνιση drones πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ – Προσωρινό κλείσιμο για δεύτερη νύχτα

Ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα λόγω των ύποπτων εμφανίσεων drones και άνοιξε ξανά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα
Νέος συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία που έκλεισε προσωρινά, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα Drones.
Πρόκεται για τη δεύτερη σερί νύχτα όπου κλείνει ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία μετά την παρουσία Drones σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.
Αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.
Σύμφωνα με τη αστυνομία στη Δανία ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα λόγω των ύποπτων εμφανίσεων drones. Ωστόσο, το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στη 00:35 της Παρασκευής.
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες, καθώς παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε και το βράδυ της Τετάρτης, με drones να παρατηρούνται κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ανησυχία και νέες αντεγκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.
