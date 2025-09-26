Σοβαρό επεισόδιο σε πτήση της EasyJet προς Κέρκυρα: Αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο

Σε βίντεο, μάλιστα, όπου έχει καταγραφεί η στιγμή της απομάκρυνσης του αγνώστων στοιχείων άνδρα από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ακούγονται τα χειροκροτήματα των υπόλοιπων επιβατών.

Αναστάτωση προκάλεσε επιβάτης σε πτήση της EasyJet από Μάνστεστερ προς Κέρκυρα την Τετάρτη με τον πιλότο να υποχρεώνεται να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μιλάνο προκειμένου αστυνομικοί να συλλάβουν και να απομακρύνουν τον «διαταραγμένο», όπως περιγράφεται, άνδρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που μεταφέρει η Daily Mail, λίγο μετά την απογείωση, μια αεροσυνοδός έπρεπε να συγκρατήσει τον άνδρα που «ταλαντευόταν μπρος-πίσω» στο κάθισμά του.

Μαζί με τον άνδρα, εκτός αεροπλάνου οδηγήθηκε και μια γυναίκα που, σύμφωνα με τους επιβάτες της πτήσης, είχε στα χέρια της ένα μπουκάλι βότκα.

Περιγράφοντας την αναστάτωση, επιβάτης του αεροπλάνου είπε στην βρετανική εφημερίδα: «Ήμασταν περίπου στη μέση της πτήσης και υπήρχε μια μικρή αναστάτωση στο πίσω μέρος. Η αεροσυνοδός περνούσε πολύ χρόνο εκεί πίσω, σε σημείο που δεν έφευγε από το πλευρό του. Ο κυβερνήτης μας ανακοίνωσε ότι θα έκαναν αναγκαστική προσγείωση λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό. Αυτός ταλαντευόταν μπρος-πίσω. Η αεροσυνοδός τον κρατούσε στη θέση του. Η αστυνομία ήρθε στο Μιλάνο και δύο αστυνομικοί προσπάθησαν να τον βγάλουν από τη θέση του, μετά έπεσε στο πάτωμα και τον έσυραν. Προσπάθησαν να του βάλουν χειροπέδες και αυτός κρατιόταν από τη σκάλα καθώς κατέβαιναν».