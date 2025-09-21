Φωτιά στη Νέα Πέραμο κοντά σε σπίτια - Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Πέραμο Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.00 σε ξερά χόρτα μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι στην Νέα Πέραμο ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Για το λόγο αυτό πριν λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.