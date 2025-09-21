Κρήτη: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο τρεις νεαροί για τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου, τον οποίο εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις νεαρών, 19 και 20 ετών.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τελικά, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία.