Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κρήτη: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία

Κρήτη: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που ...

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία

Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο τρεις νεαροί για τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου, τον οποίο εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος.

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις νεαρών, 19 και 20 ετών.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τελικά, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Ειδήσεις Τώρα

Γερμανία: Αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος στη Βαλτική

Βοιωτία: Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον στάβλο που είχε θάψει τη μάνα της, για να παίρνει τη σύνταξη

Τι σημαίνει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους - Oι αντιδράσεις Νετανιάχου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ρέθυμνο Ξυλοδαρμός Συμπλοκή Αστυνομία

Ειδήσεις