Αχαΐα: Η οργή και η απόγνωση των πυρόπληκτων μέσα από τα μάτια της Σπυριδούλας

Η επόμενη μέρα για τους πυρόπληκτους κατοίκους της Αχαΐας είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες φωτιές είναι τεράστιες και η ανασυγκρότηση μοιάζει με ατέλειωτο δρόμο.

Ολόκληρες περιοχές έχουν καεί, σπίτια και υποδομές έχουν καταστραφεί, και οι κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ζημιάς που υπέστησαν.

Όπως καταθέτουν οι ίδιοι, όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της φωτιάς και έζησαν την «κόλαση» από κοντά, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για την αποκατάσταση και τη στήριξη των πληγέντων. Η έλλειψη συντονισμένων ενεργειών, η αργή διαδικασία αποζημιώσεων και η απουσία άμεσης βοήθειας εντείνουν την αγωνία και την απογοήτευση των κατοίκων.

Η οργή και η απόγνωση των πυρόπληκτων μέσα από τα μάτια της Σπυριδούλας Τσεπελίκα, στο παρακάτω βίντεο, από την εκπομπή "Όπου υπάρχει Ελλάδα".