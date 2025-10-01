Τέμπη: Δεκτή η αίτηση για εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη - «Όχι» σε τοξικολογικές

Την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη και ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ακολουθώντας την ίδια πρακτική όπως στο αίτημά του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, η εισαγγελική λειτουργός διατάσσει την εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη μετά το αίτημά του πατέρα του, Παύλου, μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι για να διενεργηθούν άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις (τοξικολογικές κτλ) αναφορικά με τα αίτια θανάτου.

Η παραγγελία έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.