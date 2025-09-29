Τέμπη: Νέα αιτήματα εκταφής από τον Πάνο Ρούτσι και τον Παύλο Ασλανίδη

Νέα αιτήματα εκταφής κατέθεσαν ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης.

Μετά την απορριπτική διάταξη των αιτήσεων εκταφών από την πρόεδρο εφετών με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο στην τραγωδία των Τεμπών που να προκαλεσε την ανάφλεξη, ανατέθηκε η εξέταση των σχετικών αιτημάτων στην εισαγγελέα πρωτοδικών μόνο όμως για ταυτοποίηση των σορων μέσω DNA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, Δημήτρη. Επίσης το αίτημα αφορά και στην ταυτοποίηση πέντε τμημάτων του παιδιού του που δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τα οκτώ συνολικά. Να σημειωθεί ωστόσο ότι σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής που κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, δεν αναφέρθηκε σε παράνομο φορτίο. Αντιθέτως σε όλες ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του ζητά και ο Πάνος Ρούτσι που είναι στην 15η ημέρα απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Με νέο αίτημα ζητά και πάλι τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι. Σε δηλώσεις της από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η κ. Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους εν αγνοία τους.