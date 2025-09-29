Απαγχονισμένος βρέθηκε άνδρας στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Απαγχονισμένος βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ένας άνδρας στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον αλλοδαπό κρατούμενο εντόπισαν με έναν αυτοσχέδιο βρόγχο, που έφτιαξε από τη ζακέτα του, ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός των κρατητηρίων.

Οι αστυνομικοί τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου για κλοπή.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ ξεκίνησε και πειθαρχική διερεύνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα 29/09/2025 και περί ώρα 17:30 εντός χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών εντοπίστηκε από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Σκοπό κρατητηρίων αλλοδαπός κρατούμενος, απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο βρόγχο, κατασκευασμένο από τη ζακέτα του.

Αμεσα οι αστυνομικοί παρείχαν στον κρατούμενο τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Περί ώρα 17:50 κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θανών είχε συλληφθεί στις 23/09/2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του είχε εκδοθεί φυλακιστήριο για Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κλήθηκε Ιατροδικαστής και διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον, κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης.