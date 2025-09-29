Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η διορία για την εκπλήρωση 10+1 φορολογικών υποχρεώσεων

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.



Παράλληλα, τις υποχρεώσεις τους θα πρέπει να τακτοποιήσουν και όσοι έχουν λάβει μερίσματα και bonus κάνοντας τη σχετική δήλωση.

Tο μηνιαίο ραντεβού θα πρέπει να τηρήσουν και οι υπόχρεοι τους τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους ανθεκτικότητας, μαζί με όσους πρέπει να κάνουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι 11 υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν στις 30/9 είναι οι εξής:

Καταβολή τρίτης δόσης φόρου εισοδήματος ΦΠ

Οι φορολογούμενοι που επέλεξαν να εξοφλήσουν το φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, καλούνται να πληρώσουν την τρίτη δόση έως τις 30/9.

Υπενθυμίζεται πως ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την οριστικοποιημένη δήλωση, ενώ η ΑΑΔΕ εκδίδει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και την κοινοποιεί στον φορολογούμενο.

Μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Καταβολή τρίτης δόσης φόρου εισοδήματος ΝΠ



Τα νομικά πρόσωπα - οντότητες που επέλεξαν να εξοφλήσουν το φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, καλούνται να πληρώσουν την τρίτη δόση έως τις 30/9.

Καταβολή 7ης δόσης ΕΝΦΙΑ 2025

Με την έκδοση του εκκαθαριστικού, ο φορολογούμενος και ιδιοκτήτης ακινήτου είχε τη δυνατότητα να αποπληρώσει τον ποσό που του αναλογεί, εφάπαξ ή σε 12 ή 24 μηνιαίες δόσεις..

Στην περίπτωση 12 δόσεων, η πρώτη δόση έπρεπε να καταβληθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2025 και η τελευταία δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Δήλωση και απόδοση παρακρατούμενων φόρων μισθωτής εργασίας

Πρόκειται για τη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία.

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από: α) Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, β) Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση), γ) Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή), δ) Μερίσματα, ε) Τόκοι, στ) Δικαιώματα

Δήλωση και απόδοση φόρου άρθρων 64 & 69 ΚΦΕ

Πρόκειται για τη δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα.

Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Δήλωση ΦΠΑ Αυγούστου 2025

Οι Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

Τέλος ανθεκτικότητας για ειδικά στοιχεία Αυγούστου

Το τέλος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Τέλος παρεπιδημούντων Αυγούστου

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων υποβάλλετε εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β' κατηγορίας αντίστοιχα.

Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, η εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους είναι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς.

Δήλωση φόρου μερισμάτων και ποσοστών (bonus) Ιουνίου

Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση. Η καταβολή γίνεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση.

Υποβολή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης Αυγούστου

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης παράγεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων, Φορολογικό έτος που τελειώνει 03/2025

Οι δηλώσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά υποβάλλονται στο ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.