Ρούτσι: Κανείς δεν αγγίζει τον τάφο του παιδιού μου χωρίς τη θέλησή μου

Για 15η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη, ζητώντας εκταφή του παιδιού του, όχι μόνο για την ταυτοποίησή του αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Σε σημερινές του δηλώσεις από το Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει άγνοια για την πορεία της δικογραφίας και ελλιπή ενημέρωση από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, και προειδοποιεί “να μην πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου, χωρίς την έγκρισή μου”.

«Όσον αφορά την υπόθεση, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Οι εισαγγελείς απουσιάζουν από τα πόστα τους, δεν μας δίνουν πρόσβαση στη δικογραφία και δεν μας ενημερώνουν. Οι δικηγόροι μας είναι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή και όλοι οι εισαγγελείς λείπουνε. Φοβόμαστε ότι θα πειράξουν τον τάφο του παιδιού χωρίς να γνωρίζουμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου χωρίς την έγκρισή μου. Ευχαριστώ!» ανέφερε στη δήλωσή του ο Πάνος Ρούτσι.

“Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη”

Σημειώνεται πως, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα το απόγευμα της Κυριακής (28/09) με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι.

«Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, τα παιδιά μας» είπε μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Πάνος Ρούτσι και συνέχισε:

«Η κυβέρνηση, αντί να σταθεί δίπλα στους γονείς, βάζει εμπόδια. Αντί να ανοίξει τον δρόμο στη Δικαιοσύνη, τον φράζει. Αντί να προστατεύει τον λαό, τον πολεμά. Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα».

«Όσο και να θέλετε να θάψετε την αλήθεια, δεν θα σας περάσει. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα σωπάσουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων και έστειλε μήνυμα για την συνέχιση του αγώνα του:

«Οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν αλλά η θέληση, η δύναμη που μου δίνετε είναι το κουράγιο για να πάω μέχρι τέλους».

«Η αγάπη του κόσμου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε νωρίτερα ο κ. Ρούτσι.

Μαρινάκης για Ρούτσι: Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε, νωρίτερα, ότι σε ανθρώπινο επίπεδο και ο ίδιος και η κυβέρνηση είναι στο πλευρό ενός πατέρα, που προβάλλει αιτήματα για το παιδί που έχασε σε μία τραγωδία.

“Όλοι ζητούμε δικαιοσύνη. Αλλά σε μία δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές, κανέναν άλλο”, τόνισε όμως και πρόσθεσε: “Δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά ένα δεύτερο γύρο χυδαίας προσπάθειας εργαλειοποίησης, που επιχείρησαν τα κόμματα με στόχο να αναζητήσουν ψήφους στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων”.



Δήλωσε μάλιστα ότι: “Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και των νεκρών που δήθεν έκρυβε η κυβέρνηση. Βρήκαν ευκαιρία, πάνω σε αυτό τον άνθρωπο παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία”.