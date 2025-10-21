Συνταγή για σούπα με μπρόκολο και κοτόπουλο πλούσια σε πρωτεΐνη

Μια καταπληκτική συνταγή καθώς το κρύο γίνεται πιο έντονο.

Η σούπα με μπρόκολο και κοτόπουλο είναι ένα ζεστό και χορταστικό γεύμα σε ένα μόνο σκεύος, που συνδυάζει όλες τις γεύσεις μιας κλασικής ψητής πατάτας με μια φρέσκια και πλούσια πινελιά.

Όπως αναφέρει το enikos.gr οι τρυφερές πατάτες και το μπρόκολο βράζουν σε μια κρεμώδη βάση, ενώ το κοτόπουλο από rotisserie προσφέρει αρκετή πρωτεΐνη. Η έντονη γεύση του τυριού Cheddar και της ξινής κρέμας προσδίδουν τη χαρακτηριστική “φορτωμένη” γεύση, και η τελική πινελιά από τραγανό μπέικον και φρέσκο κρεμμύδι, ολοκληρώνει το πιάτο. Ισορροπημένο και ταυτόχρονα χορταστικό , είναι ένα πιάτο που είναι ιδανικό για τις καθημερινές, με γεύση που μοιάζει με αγκαλιά σε ένα μπολ.

Χρόνος Προετοιμασίας:45 λεπτά

Συνολικός Χρόνος: 55 λεπτά

Μερίδες: 6

Η σούπα με μπρόκολο και κοτόπουλο προσφέρει πλούσια και γεμάτη γεύση!

Γεμάτη με λαχανικά πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, τα φρέσκια κρεμμύδια, οι πατάτες και το μπρόκολο προσφέρουν εξαιρετική γεύση και θρεπτικά συστατικά στη σούπα αυτή.

Το κοτόπουλο, πλούσιο σε πρωτεΐνη, ενισχύει τον κορεσμό, ενώ η πλούσια, κρεμώδης βάση με την κρέμα τυριού και την κρέμα γάλακτος προσφέρει επιπλέον πλούτο.

Αν προσθέσετε τυρί Cheddar, θρυμματισμένο μπέικον και ξινή κρέμα, έχετε μια μοναδική σούπα που όλοι θα αγαπήσουν.

Υλικά για τη σούπα με μπρόκολο και κοτόπουλο

2 μέτρια φρέσκα κρεμμυδάκια

1 κουταλιά της σούπας ανάλατο βούτυρο

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κίτρινο κρεμμύδι

1½ κιλά νέες μικρές πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε τέταρτα (περίπου 4 φλιτζάνια)

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού

6 φλιτζάνια ζωμός κοτόπουλου χωρίς αλάτι

2 μεγάλα κεφάλια μπρόκολου, κομμένα σε μικρές μπουκιές (περίπου 5 φλιτζάνια)

2 φλιτζάνια ψημένο κοτόπουλο από rotisserie

225 γραμμάρια κρέμα τυριού χαμηλών λιπαρών, κομμένη σε κύβους

½ φλιτζάνι κρέμα γάλακτος

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

½ φλιτζάνι τριμμένο τυρί Cheddar χαμηλών λιπαρών 2%

½ φλιτζάνι ξινή κρέμα χαμηλών λιπαρών

¼ φλιτζάνι μαγειρεμένο και θρυμματισμένο μπέικον (από περίπου 4 φέτες)

Οδηγίες

Κόψτε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και χωρίστε τα σε ανοιχτό και σκούρο πράσινο μέρος. Κόψτε το ανοιχτό πράσινο και το λευκό μέρος σε λεπτές φέτες και κρατήστε τα στην άκρη. Κόψτε το σκούρο πράσινο μέρος και κρατήστε το ξεχωριστά για το γαρνίρισμα.

Λιώστε 1 κουταλιά βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το κίτρινο κρεμμύδι και τα κομμένα κρεμμύδια (το λευκό και το ανοιχτό πράσινο μέρος). Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 2 λεπτά.

Προσθέστε τις πατάτες, το αλεύρι, την σκόνη σκόρδου και την σκόνη κρεμμυδιού. Ανακατέψτε να καλυφθούν καλά. Αυξήστε τη φωτιά στο δυνατό και προσθέστε 6 φλιτζάνια ζωμό, καλύψτε την κατσαρόλα και αφήστε να βράσει.

Μόλις αρχίσει να βράζει, μειώστε τη φωτιά σε μέτρια και μαγειρέψτε για 10-15 λεπτά μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν.

Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή.

Προσθέστε το μπρόκολο, καλύψτε και μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσει και να γίνει φωτεινό πράσινο, περίπου 3-5 λεπτά. Ανακατέψτε το κοτόπουλο, την κρέμα τυριού, την κρέμα γάλακτος, το αλάτι και το πιπέρι.

Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας, μέχρι να λιώσει η κρέμα τυριού και το κοτόπουλο να ζεσταθεί, περίπου 4 λεπτά.

Μοιράστε τη σούπα σε 6 μπολ. Γαρνίρετε με ½ φλιτζάνι τυρί Cheddar, ½ φλιτζάνι ξινή κρέμα, ¼ φλιτζάνι μπέικον και τα φυλλαράκια φρέσκου κρεμμυδιού που κρατήσατε στην άκρη.

Συχνές ερωτήσεις

Με ποιο τυρί μπορώ ν’ αντικαταστήσω το Cheddar;

Το τριμμένο τυρί Cheddar 2% χαμηλών λιπαρών ήταν ιδιαίτερα καλό σε αυτήν τη συνταγή. Ωστόσο, ίσως θελήσετε να πειραματιστείτε με άλλες επιλογές, όπως το ήπιο Cheddar, το Gruyère, το Monterey Jack ή το pepper Jack.

Λάβετε υπόψη ότι η επιλογή του τυριού σας μπορεί να επηρεάσει τον συνολικό αριθμό θερμίδων του πιάτου.

Τι να κάνω με τη σούπα που θα περισσέψει;

Αποθηκεύστε τη σούπα σε αεροστεγή δοχεία στο ψυγείο για έως και 4 ημέρες.

Όταν είστε έτοιμοι να την ξαναζεστάνετε, μπορείτε να το κάνετε στην εστία σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας περιστασιακά, ή στο μικροκύματα χρησιμοποιώντας διαστήματα των 30 δευτερολέπτων.

Σκοπός είναι να ζεστάνετε τη σούπα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χωρίς να τη θερμάνετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί την αραιώσει.

Είναι υγιεινό το επεξεργασμένο κρέας;

Η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων, όπως το μπέικον, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με έρευνες. Αν θέλετε να περιορίσετε την κατανάλωσή τους, μπορείτε να παραλείψετε το μπέικον.

Η σούπα έχει πλούσια γεύση και χωρίς αυτό.