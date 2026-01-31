Back to Top
Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 η «Καλαμάτα» του Κλεομένη Κωστόπουλου από την Πάτρα

"Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου"

Η τοιχογραφία της «Μαρίας Κάλλας» στην οδό Αριστομένους της Καλαμάτας αναδείχτηκε ως η καλύτερη στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities, ανακοίνωσε ο δημιουργός της, ο πατρινός Κλεομένης Κωστόπουλος.


«Από έναν μικρό δρόμο της πόλης, στην κορυφή του κόσμου. Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού. Ευχαριστώ το Street Art Cities για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ένα μεγάλο, ζεστό ευχαριστώ σε όλους όσους ψήφισαν, μοιράστηκαν, μίλησαν για το έργο μου. Αυτή η διάκριση είναι συλλογική», αναφέρει.

«Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε. Ψηλά το κεφάλι!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κλεομένης Κωστόπουλος

