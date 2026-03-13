Πώς καταψύχουμε το λάχανο για να κρατήσει για μήνες

Υπάρχει τρόπος να κάνετε το λάχανο να συντηρηθεί για μήνες, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

Έτσι, θα έχετε όσο θέλετε το ίδιο φρέσκο και γευστικό όσο την ημέρα που το αγοράσατε.

Αν σας αρέσει να έχετε μπόλικο λάχανο για να το καταναλώνετε σε σαλάτες, σούπες, ντολμαδάκια και ότι άλλο αγαπάτε, αλλά δεν ξέρετε πώς να το αξιοποιήσετε άμεσα, χρειάζεστε έναν τρόπο να το διατηρείτε φρέσκο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απάντηση είναι να το καταψύξετε αμέσως μόλις γυρίσετε από το σούπερ μάρκετ. Ναι, το λάχανο μπορεί να μπει στην κατάψυξη! Αυτό που θα πρέπει να έχετε υπόψη, ωστόσο, είναι ότι δεν εννοούμε να βάλετε όλο το λάχανο έτσι όπως είναι σε μια σακούλα και μέσα στην κατάψυξη.

Τι θα χρειαστείτε

– Ένα κοφτερό μαχαίρι του σεφ

– Ένα ξύλο ή μια επιφάνεια κοπής

– Μια μεγάλη κατσαρόλα

– Λαβίδες ή τρυπητή κουτάλα

– Πάγο

– Μεγάλες σακούλες τροφίμων για κατάψυξη με φερμουάρ

Διαδικασία

Αρχικά κόβουμε το λάχανο στα τέσσερα πάνω σε μια επιφάνεια κοπής. Μπλανσάρουμε (ρίχνουμε σε βραστό νερό) το λάχανο για ένα λεπτό και έπειτα το παγώνουμε βάζοντάς το σε ένα μπολ με παγωμένο νερό. Έπειτα, το αφήνουμε να κρυώσει και να στεγνώσει και τότε το τοποθετούμε σε μεγάλες σακούλεςτροφίμων για κατάψυξη με φερμουάρ.

Πιο αναλυτικά:

Είτε έχουμε πράσινο είτε μοβ λάχανο, το τοποθετούμε πάνω στην επιφάνεια κοπής και το κόβουμε στη μέση από επάνω προς τα κάτω. Βάζουμε κάθε μισό με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω και το κόβουμε ξανά σε τέταρτα.

Γεμίζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό περίπου ως τη μέση. Τη βάζουμε να βράσει σε υψηλή θερμοκρασία. Στο μεταξύ, γεμίζουμε ως τη μέση μια μεγάλη λεκάνη με παγωμένο νερό και την αφήνουμε στην άκρη.

Τοποθετούμε προσεχτικά τα κομμάτια του λάχανου στο νερό που βράζει, τα αφήνουμε για περίπου 1 λεπτό αλλά όχι περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, μεταφέρουμε με τη λαβίδα ή μια τρυπητή κουτάλα τα κομμάτια του λάχανου στη λεκάνη με το παγωμένο νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό, ώστε να σταματήσουμε τη διαδικασία μαγειρέματος.

Αφαιρούμε το λάχανο από το παγωμένο νερό και το μεταφέρουμε σε ένα ξύλο κοπής ή πιάτο. Το ταμπονάρουμε με χαρτί κουζίνας, ώσπου να στεγνώσει καλά. (Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αφαιρέσετε το κοτσάνι και να το τρίψετε αν θέλετε στο μαντολίνο).

Τοποθετούμε τα τέταρτα του λάχανου (ή το τριμμένο λάχανο) σε σακούλες τροφίμων με φερμουάρ, αφαιρώντας πρώτα τον αέρα τους. Βάζουμε στην κατάψυξη και τα διατηρούμε έτσι φρέσκα έως εννέα μήνες.

Μπορούμε να καταψύξουμε το λάχανο ωμό;

Παρόλο που τεχνικά μπορούμε να καταψύξουμε το λάχανο ωμό, είναι καλύτερα να το κάνετε με τη διαδικασία που σας περιγράψαμε, για να το προφυλάξετε από πιθανά βακτήρια που μπορεί να υπάρχουν πάνω στο λάχανο όταν το αγοράζουμε. Ακόμη, με αυτόν τον τρόπο το λάχανο θα μείνει φρέσκο για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.