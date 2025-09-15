Η θάλασσα λαμπυρίζει αστραφτερή στα πόδια της. Η παραλία της, ατέλειωτη.

Ο ρυθμός της θα σας συνεπάρει: μοντέρνα καφέ, παραλιακά μπαρ, εστιατόρια, πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές, ιστορικά κτήρια, το λιμάνι, μια έντονη νυχτερινή ζωή.

Η Καλαμάτα σάς προκαλεί να ξεκινήσετε το ταξίδι. Όλα εδώ είναι μια ζωντανή εμπειρία, γιατί η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, γεννημένη σε έναν τόσο ευλογημένο τόπο όσο η Πελοπόννησος, ξέρει από καλή ζωή…

Η απέραντη παραλία στη σκιά του Ταϋγέτου



Ξυπόλητοι στην άμμο, θα περπατήσετε ώρα πολλή και θα αφεθείτε στη μαγεία της ατέλειωτης παραλίας: από τη Βέργα ως το λιμάνι της Καλαμάτας, απλώνεται αυτή η μοναδική παραλία με συνολικό μήκος 5 χλμ..

Ζωντανή όλη τη μέρα: μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πολυσύχναστα παραλιακά μπαρ, ντιζαϊνάτα καφέ, ταβέρνες και ουζερί, θαλάσσια σπορ, λούνα παρκ. Όλα είναι εδώ, για να σας εγγυηθούν μια απίθανη βόλτα δίπλα στην παραλία και αξέχαστες διακοπές στην Καλαμάτα!

Εξερευνήστε μια πόλη με πολλά πρόσωπα



Η Καλαμάτα δεν έχει ένα, αλλά έχει πολλά πρόσωπα. Και αξίζει να τα γνωρίσετε όλα. Το κάστρο με τα τείχη του, η μονή Καλογραιών, όπου ακόμη φτιάχνουν τα περίφημα καλαματιανά μαντήλια, το Φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας, που τραβά τα βλέμματα όλου του Ευρωπαϊκού νότου, κτήρια με αύρα νεοκλασική, πλατείες με ναούς του 19ου αιώνα, καταστήματα με επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ, καταστήματα τέχνης, παραδοσιακά καφενεία. Αυτή η πόλη της Πελοποννήσου σίγουρα θα σας εκπλήξει!

Νυχτερινή διασκέδαση στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα φοράει κάθε βράδυ τα καλά της. Αστραφτερά φώτα, δυνατές μουσικές, σικ εμφανίσεις, δυνατά μαρσαρίσματα αυτοκινήτων και η αυλαία της νυχτερινής ζωής ανοίγει στην καρδιά της Πελοποννήσου. Αδράξτε την ευκαιρία και ζήστε την εμπειρία μέχρι το τέλος… Δεν θα γυρίσετε στο ξενοδοχείο πριν το ξημέρωμα. Γιατί έτσι διασκεδάζει η Καλαμάτα!

Επισκεφτείτε τα ιστορικά αξιοθέατα της Καλαμάτας

Ανακαλύψτε την ιστορία της πόλης, που κρύβεται σε κάθε δρόμο, σε κάθε κτήριο. Παντού θα συναντήσετε αξιοθέατα στην Καλαμάτα: η εκκλησία της Υπαπαντής που ξεχωρίζει στην πόλη, με τα κωδωνοστάσια και τους ασημένιους τρούλους. Βόρεια του ναού, το Δημοτικό Ωδείο στην οδό Αλεξανδράκη.