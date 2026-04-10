Artemis II: Τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου επιστρέφει στη γη η αποστολή που έγραψε ιστορία

Επιστρέφει τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου η αποστολή του διαστημόπλοιου Artemis II που με το ταξίδι του γύρω από τη Σελήνη κατέκτησε κι αυτή μια θέση στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η προσθαλάσσωση του διαστημόπλοιου είναι προγραμματισμένη για τις 03:07 π.μ. στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 100 χλμ. από την ακτή του Σαν Ντιέγκο, της Καλιφόρνια, αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η είσοδος της διαστημικής κάψουλας Orion στην ατμόσφαιρα αποτελεί την πιο κρίσιμη και επικίνδυνη φάση της αποστολής που έκανε τον γύρο της Σελήνης.

Καθώς η κάψουλα διαπερνά την ατμόσφαιρα με περίπου 40.000 χλμ/ώρα, η τριβή θα προκαλέσει θερμοκρασίες έως 2.760°C. Η ασφάλεια των αστροναυτών εξαρτάται από το Avcoat, το θερμικό περίβλημα από στρώσεις ίνας πυριτίου και εποξικών ρητινών, ενσωματωμένες σε κυψελωτό fiberglass, σχεδιασμένο να αποσυντίθεται ελεγχόμενα και να απάγει τη θερμότητα.