Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Ο αδελφός του τον πήγε στο νοσοκομείο - Νοσηλεύεται 19χρονος που δηλώνει φίλος του

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 19χρονος τραυματίας που δηλώνει πως φίλος του 17χρονου παιδιού που βρέθηκε νεκρό στο Λουτράκι.

Ο 19χρονος, ειδικότερα, νοσηλεύεται αιμοδυναμικά σταθερός στο νοσοκομείο Σωτηρία της Αθήνας, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, τον 17χρονο που έπεσε νεκρός, εντόπισε αρχικά ο αδελφός του, κοντά στον περιφερειακό του Ηρακλείου, σε ένα απόμερο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα, ο 19χρονος τραυματίας πήγε μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου.

Οι γιατροί του είπαν να πάει στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου και πήγε. Εκεί του συνέστησαν ότι πρέπει να γίνει διακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα.