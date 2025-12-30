Κολωνάκι: Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της - Αρνείται τα πάντα

Στη φυλακή οδηγείται σήμεραμετά από μαραθώνια απολογία ο ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι, Ελένης Παπαδοπούλου.

Ο 60χρονος απολογήθηκε επί οκτώ ώρες ενώπιον ανακριτή για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του εμπρησμού, για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, χήρας του πρώην υπουργού και βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και ακολούθως να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου.

Μάλιστα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του πέθανε από ατύχημα.

Το χρονικό

Ήταν 29 Ιανουαρίου 2022. Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστή κυρία της Αθηναϊκής κοινωνίας και χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου χάνει με τρόπο φρικτό την ζωή της. Όλοι τότε έκαναν λόγο για ατύχημα.

Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα είναι περιέργως πεπεισμένα πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η γυναίκα ήταν φανατική καπνίστρια. «Αυτό που συνέβη είναι ότι ή ξεψύχησε και είχε το τσιγάρο της και έμεινε εκεί που ήταν, ή από τους καπνούς λίγο λίγο την είχε πάρει ο ύπνος, και δεν ξύπνησε και αποκοιμήθηκε από τον καπνό. Ένα από τα δύο συνέβησαν», είχε δηλώσει ο γιος της 87χρονης στο «Φως στο Τούνελ».

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έκανε λόγο για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Κάποιος δηλαδή περιέλουσε με βενζίνη την ηλικιωμένη γυναίκα και την πυρπόλησε όχι μόνο για να σκοτώσει αλλά και για να εξαφανίσει.

«Ένα σημαντικό στοιχείο που ξέχασα να σας αναφέρω είναι ότι ο καναπές που έμενε, που στεκόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι της και το πάτωμα σε ακτίνα δύο μέτρων – τριών μέτρων κύκλου, έχει εξαφανιστεί εντελώς. Δηλαδή υπήρχε κενό εκεί που στεκόταν η μητέρα μου, ήταν μόνο το σώμα της», έλεγε ο γιος του θύματος.

Ο γιος στην πρώτη επαφή με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ήταν απόλυτα αρνητικός. Και μόνο η σκέψη ότι κάποιος “ψαχουλεύει” μια παλιά υπόθεση που είχε αφήσει πίσω του προκαλούσε εκνευρισμό. Μέχρι και πριν λίγες μέρες επέμενε στο σενάριο της αυτανάφλεξης, επικαλούμενος ντοκιμαντέρ που είχε δει στην τηλεόραση.

«Είναι το φαινόμενο αυτό, το έχω δει σε κάποια ντοκιμαντέρ στο National Geographic, που είναι το spontaneous combustion, η στιγμιαία αυτανάφλεξη που λένε, όπου βρίσκουν ανθρώπους που έχουν καεί σε ένα κρεβάτι, ίσως έχει καεί το μισό σώμα, το σπίτι είναι μαυρισμένο, έχει σβήσει η φωτιά, και δεν έχει καεί το υπόλοιπο», τόνιζε στο «Φως στο Τούνελ» στις 22 Δεκεμβρίου 2025 ο γιος του θύματος.

Και έστελνε μηνύματα στην εκπομπή όταν οι αποκαλύψεις έδειχναν ξεκάθαρα δολοφονική ενέργεια: «Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ εξετάστε το ενδεχόμενο της αυτανάφλεξης. Σας στέλνω να το δείτε…», ανέφερε ένα εκ των μηνυμάτων του 60χρονου στην εκπομπή.

Όταν όμως τα εργαστήρια «μίλησαν» και έδειξαν πως η 87χρονη τελικά ήταν βαριά ναρκωμένη και πιθανότατα νεκρή πολύ πριν ξεσπάσει η φωτιά τότε η στάση του άλλαξε.

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό πριν ξεψυχήσει», έλεγε ένα άλλο μήνυμα που έστελνε ο ίδιος στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26.12.2025), αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες με τον ίδιο να παραμένει ατάραχος. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει λέξη.