Έγκλημα στο Κολωνάκι: Νέα αποκάλυψη που «καίει» τον γιο και φερόμενο δολοφόνο

Συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι της φριχτή υπόθεσης δολοφονίας στο Κολωνάκι, με νέα σοκαριστικά στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το κίνητρο του του γιου της 87χρονης φέρεται να ήταν οικονομικό, καθώς βρισκόταν σε αδιέξοδο και πίεζε τη γυναίκα να πουλήσει το σπίτι της.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας επιθυμούσε την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, ένα σχέδιο στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο γιος της κανόνιζε μεσίτρια να επιδεικνύει το διαμέρισμα σε υποψήφιους αγοραστές κλείνοντας τη μητέρα του σε υπνοδωμάτιο και χωρίς να την ενημερώνει.

«Την είχαμε ακούσει μία φορά που τον ρώταγε "ποιος είναι"»

Η μεσίτρια του 60χρονου σε δηλώσεις της στο MEGA είπε «Τα ραντεβού κλείναμε. Η μόνη συζήτηση που έκανα εγώ ήταν «γειά σας. Μπορούμε να δούμε το σπίτι αύριο το μεσημέρι;». «Ναι». Πηγαίναμε. Δεν είχαμε ούτε συνεννόηση σε κάτι άλλο ούτε τίποτα. Πάντα, κατά τα λεγόμενά του, ήταν σε ένα δωμάτιο που λογικά ήταν χώρος υπνοδωματίου που μας έλεγε, αν θέλετε σας παρακαλώ για να μην την ενοχλήσουμε, γιατί όντως πηγαίναμε πάντα μεσημέρια, να μην δούμε ένα δωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο είναι. Αν έλεγε κάποιος όμως θεωρώ, όχι εγώ θέλω να το δω, θα μας άνοιγε»,

Και πρόσθεσε «Δεν ήταν αρνητικός. Εμείς σεβόμαστε την επιθυμία του. Την μαμά του την είχαμε ακούσει μία φορά που τον ρώταγε "ποιος είναι". «Είμαι εδώ λέει με κάποιους κυρίους» είχε πει. Δεν καθόταν να της δώσει αναφορά ή να πιάσει εκείνη την ώρα συζήτηση μαζί της», συνέχισε η μεσίτρια.

Πώς οι αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση

Την Τρίτη (30/12) αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, μέσα στο σπίτι τους στο Κολωνάκι. Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία και λεπτομέρειες έρχονται στο «φως», που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι οφείλονταν σε ατύχημα λόγω αναμμένου τσιγάρου.

Ο ίδιος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της μητέρας του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Ήταν ατύχημα με τσιγάρο, πήρε φωτιά το διαμέρισμα και κάηκε ζωντανή», ισχυρίζεται ο 60χρονος.

Η ολική ανατροπή στις έρευνες της δολοφονίας της 87χρονης βασίστηκε στα στοιχεία που έφερε φως το ανακριτικό της πυροσβεστικής και κατέληγαν στο συμπέρασμα πως στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, τόσο και το άψυχο κορμί της 87 χρονης υπήρχε μεγάλη ποσότητα από εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη.

Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα των διωκτικών Αρχών, ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου, συζύγου του αείμνηστου υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου, προήλθε από τη χορήγηση υπερβολικής ποσότητας κατασταλτικών σκευασμάτων. Η εγκληματική ενέργεια ολοκληρώθηκε με τον δράστη να περιλούζει το θύμα με βενζίνη και να βάζει φωτιά στη σορό της.

Η μαρτυρία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η μαρτυρία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση ήταν η μαρτυρία γυναίκας που πρόσεχε την Ελένη Παπαδοπούλου. Η ίδια είπε στις Αρχές πως οι καυγάδες μητέρας και γιου ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 60χρονος είχε πουλήσει και πολλά προσωπικά αντικείμενα της μητέρας του.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι λίγο πριν βρεθεί νεκρή η γυναίκα, η μάρτυρας είπε πως από τον γιο της είχε γίνει ακόμα και προσπάθεια πώλησης του σπιτιού στο οποίο έμενε η ηλικιωμένη στο Κολωνάκι -κάτι που οδήγησε σε καυγά.

Όταν το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέλαβε την έρευνα, άνοιξε ένας νέος κύκλος καταθέσεων που έφερε στο φως το κίνητρο και άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τη δολοφονία της ηλικιωμένης.

Τα τοξικολογικά ευρήματα και η οσμή εύφλεκτου υγρού

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση έπαιξαν τα επιστημονικά δεδομένα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η 87χρονη δεν είχε εισπνεύσει καπνό, γεγονός που αποδεικνύει ότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Παράλληλα, στον οργανισμό της εντοπίστηκε η παρουσία ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία την είχαν καταστήσει ανίκανη να αντιδράσει. Τα στοιχεία αυτά «έδεσαν» με τις αναφορές των πυροσβεστών, οι οποίοι μπαίνοντας στο διαμέρισμα αντιλήφθηκαν έντονη οσμή εύφλεκτου υγρού.

Η διαπίστωση ότι κάποιος είχε περιλούσει τον χώρο με καύσιμη ύλη οδήγησε τις Αρχές με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα συγκάλυψης.

Το κίνητρο και οι αντιφάσεις

Κίνητρο για το στυγερό έγκλημα θεωρείται από τις Αρχές πως είναι τα μεγάλα χρέη που είχε δημιουργήσει και γι’ αυτό πίεζε την μητέρα του να πουλήσει το πολυτελές σπίτι της στο Κολωνάκι, κάτι που η ίδια δεν επιθυμούσε.

Οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του ο 60χρονος γιός της, ειδικά για το πότε είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης, τα χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ αλλά και η κόντρα που φέρεται να είχε με τη μητέρα του γιατί είχε βάλει πωλητήριο στο διαμέρισμα, κάτι που δεν ήθελε η «αρχόντισσα του Κολωνακίου», είχαν προκαλέσει υποψίες στους αστυνομικούς. Δεν δίσταζε, μάλιστα, να κλειδώνει τη μητέρα του και να κρατά αποκλειστικά εκείνος τα κλειδιά, ακόμη κι όταν έλειπε σε ταξίδια.

Ο ρόλος του ελληνικού FBI

Η ιατροδικαστική υπηρεσία σύμφωνα με την ΕΡΤ έβαλε την σφραγίδα στην ενοχή του, αφού η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της απέδειξε οτι ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχαν, επίσης, και τα ακόλουθα στοιχεία:

Πυροσβέστης που ενήργησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Στο διαμέρισμα της θανούσας δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά, ωστόσο στην οικία του Παπαδοπούλου, βρισκότανπλαστικό δοχείο μεταφοράς υγρών καυσίμων (μπιτόνι), την ύπαρξη του οποίου η σύντροφός του δεν έχει αντιληφθεί.

Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.