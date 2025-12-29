Από τα σταφύλια στην Ισπανία μέχρι το σπάσιμο πιάτων στη Δανία: Τα πιο ασυνήθιστα έθιμα της Πρωτοχρονιάς

Είναι οι φακές, σύμβολο πλούτου και αφθονίας;
Τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά πρωτοχρονιάτικα έθιμα από όλο τον κόσμο.
Στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν αλλάξει η χρονιά, οι άνθρωποι τρώνε 12 ρώγες σταφυλιού – μία για κάθε μήνα – για να εξασφαλίσουν τύχη και ευημερία.
Στην Ιταλία, το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς γεμίζει με φακές, σύμβολο πλούτου και αφθονίας για τη νέα χρονιά.
Στη Δανία, οι εορτασμοί είναι… θορυβώδεις: Οι κάτοικοι μαζεύουν πιάτα όλης της χρονιάς και τα σπάνε στις πόρτες φίλων και συγγενών, ενώ μόλις σημάνει μεσάνυχτα, πηδούν από μια καρέκλα, συμβολίζοντας το άλμα στο νέο έτος.
Στην Κολομβία η τύχη συνδέεται με τα ταξίδια: Οι άνθρωποι παίρνουν μία άδεια βαλίτσα και κάνουν τον γύρο της γειτονιάς – όσο περισσότερο περπατήσουν, τόσα περισσότερα ταξίδια θα κάνουν τη νέα χρονιά.
Στη Βραζιλία, οι εορτάζοντες ντύνονται στα λευκά, χρώμα που αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την καθαρή ενέργεια, ενώ στη Σκωτία, ο πρώτος που περνά το κατώφλι του σπιτιού την Πρωτοχρονιά φέρνει ένα μικρό δώρο, όπως κρασί ή ψωμί, για καλή τύχη.
