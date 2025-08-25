Tι γίνεται με τις ακούσιες νοσηλείες- Πόσο εύκολα ανοίγει η πόρτα του ψυχιατρείου

Πριν από λίγες ημέρες, ένας άνδρας έφτασε συνοδεία αστυνομίας στο ∆αφνί. Ο εισαγγελέας είχε κινήσει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας, κατόπιν κινητοποίησης γειτόνων του.

Επί ώρα ο άνδρας ορκιζόταν στους γιατρούς ότι είναι καλά. Και φαινόταν πράγματι μια χαρά μέχρι που μετά μία ώρα εξέτασης είπε ότι είναι σε διαρκή παρακολούθηση από τα κεντρικά της Ασφάλειας στην Αλεξάνδρας. Δύο ψυχίατροι, όπως ορίζει ο νόμος, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να νοσηλευθεί.

Περίπου 20 περιστατικά έφτασαν μόνο σε εκείνη την εφημερία με εισαγγελική παραγγελία στο ΨΝΑ. Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι ακούσιες νοσηλείες, οι εισαγωγές ασθενών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αποτελούν ανοιχτή πληγή για το σύστημα ψυχικής υγείας της χώρας –«για το σύστημα υγείας συνολικά», όπως θα σχολιάσει ο ψυχίατρος – ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Πάντειο και ιδρυτής του ΕΠΑΨΥ Στέλιος Στυλιανίδης. Eίναι όμως πραγματικά σοκαριστικό το πόσο βαθιά είναι αυτή η πληγή.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, του 2020, οι ακούσιες νοσηλείες αντιστοιχούν στο 57% του συνόλου των ψυχιατρικών εισαγωγών στη χώρα –είτε στα ψυχιατρικά νοσοκομεία είτε στα ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων–, ποσοστό-ρεκόρ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης», αναφέρει ο ίδιος. «Εχουμε ξεπεράσει ακόμη και τις πρώην ανατολικές χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Πορτογαλία δεν υπερβαίνουν το 5% των αναγκαστικών νοσηλειών. Ενα έκτακτο μέτρο έχει στην Ελλάδα γίνει μέτρο ρουτίνας». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες από το 2021 δόθηκε η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να δέχονται ακούσιες νοσηλείες.

Οι διαφορές

Εκτιμάται ότι το 70%-75% του συνόλου των εισαγωγών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών «Δαφνί», το 95% των εισαγωγών στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. «Σισμανόγλειο» και το 65% των νοσηλειών στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Σταυρούπολης είναι ακούσιες νοσηλείες. Αντιθέτως, στην Ψυχιατρική Κλινική του Γ.Ν. Θράκης –εκεί όπου καλά οργανωμένες κοινοτικές ομάδες του Δημοσίου και των ΜΚΟ συνεργάζονται αποτελεσματικά, πραγματοποιώντας αρκετές βασικές παρεμβάσεις στην κοινοτική φροντίδα– μόλις το 20% των εισαγωγών είναι ακούσιες νοσηλείες.



Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, την ακούσια νοσηλεία του (φερομένου ως) ασθενούς μπορούν να ζητήσουν ο ή η σύζυγός του ή συγγενής σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή συγγενής εκ πλαγίου μέχρι και τον δεύτερο βαθμό ή και αυτεπαγγέλτως ο εισαγγελέας. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν είναι να πάσχει από ψυχική διαταραχή, η έλλειψη νοσηλείας του να έχει ως συνέπεια να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του και η νοσηλεία του να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ιδίου ή τρίτου.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ελλείψει κοινοτικής περίθαλψης, στα ψυχιατρεία της χώρας σήμερα φτάνουν άνθρωποι διά πάσαν νόσον – ή ακόμη και χωρίς να νοσούν. Οπως λέει ο Κωστής Σκαμνέλος, ειδικευόμενος ψυχίατρος στο ΨΝΑ, σε κάποιες περιπτώσεις η ακούσια νοσηλεία είναι πολύτιμη και σώζει ζωές. «Οταν για παράδειγμα ο ασθενής έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, ζει στο ψυχωτικό του άγχος, παίζει όλα τα λεφτά του στο καζίνο γιατί έτσι του είπαν οι εξωγήινοι να κάνει ή παίρνει ένα όπλο να αμυνθεί γιατί νομίζει ότι τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν. Ομως στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι έτσι. Υπάρχει κατάχρηση του εργαλείου για λόγους οικονομικούς. Εχω ακούσει για ακούσια νοσηλεία για να νοικιαστεί το σπίτι του πατέρα τους για airbnb».

Η «γραμμή άμυνας»

Ακόμη όμως και αν το κίνητρο είναι οικονομικό, μπορεί κάποιος να εισαχθεί στα καλά καθούμενα στο ψυχιατρείο; Η επιμελήτρια Α΄ στο ΨΝΑ Φανή Πατρίκη λέει πως όχι. Η «γραμμή άμυνας» των γιατρών στα ψυχιατρεία είναι πολύ ισχυρή για να παρακαμφθεί. «Αν δεν υπάρχει ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τον ΑΜΚΑ τους, είμαστε υποψιασμένοι», λέει στην «Κ». «Μπορεί επίσης να υπάρχει ψυχική διαταραχή, αλλά ίσως και περιουσιακά θέματα. Οταν υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες, ο ασθενής μπορεί να κρατηθεί για έως και 48 ώρες χωρίς φαρμακευτική αγωγή, μόνο για παρατήρηση, για να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια. Δύο έμπειροι ψυχίατροι εξετάζουμε μάρτυρες, τηλεφωνούμε σε ανθρώπους που μπορεί να ξέρουν κάτι». Είναι μια επίπονη διαδικασία για τους γιατρούς η εξέταση των περιστατικών που φτάνουν με το αίτημα της ακούσιας νοσηλείας στα ψυχιατρεία: χρειάζεται χρόνο και θυμίζει λίγο αστυνομική έρευνα. Οπως λέει, ένας έμπειρος ψυχίατρος δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Στην τελευταία εφημερία στο «Δαφνί», για παράδειγμα, 6-7 περιστατικά κρίθηκε ότι δεν έχρηζαν νοσηλείας.

Ο κ. Σκαμνέλος, αντιθέτως, θεωρεί ότι «είναι πολύ εύκολο να μπεις στο ψυχιατρείο». Οπως λέει, «συχνά οι ψυχίατροι γνωμοδοτούν θετικά για μια νοσηλεία αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα ψυχικής νόσου, ακόμη και αν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και εκτός ψυχιατρείου, προκειμένου να μη δυσαρεστηθεί η οικογένεια. Οπως όλες οι ειδικότητες, προτιμούν να λειτουργήσουν αμυντικά ώστε να είναι καλυμμένοι». Μόλις πρόσφατα, άλλωστε, δύο ψυχίατροι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εφημερίας επειδή η γνωμάτευσή τους σε εξέταση ακούσιας νοσηλείας ασθενούς ήταν αρνητική για την εισαγωγή του. Το γεγονός καταδίκασε η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.