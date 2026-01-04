Σέρρες: Τι εξετάζεται για τον θάνατο του αγνοούμενου πυροσβέστη

Απαντήσεις στην τραγική κατάληξη των αναζητήσεων για τον 45χρονο αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορόιας Σερρών, αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει αύριο.

Ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας δεν υπάρχουν ενώ και όσα τραύματα είχε εξ όψεως τουλάχιστον, φαίνεται να έχουν προκληθεί από δαγκωματιές ζώων.

Η σορός του βρέθηκε στο όρος Μπέλες σε μεγάλο υψόμετρο 1.600 μέτρων, στη θέση «Χωνί», από κυνηγούς και σε σχετικά κοντινή απόσταση το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το news247.gr ο ίδιος από το σπίτι του είχε πάρει 3-4 ζεστά μπουφάν κάτι που δείχνει ότι ήθελε μάλλον να κάτσει αρκετά στο βουνό για να ηρεμήσει ίσως από κάποια ζητήματα που τον απασχολούσαν, όχι όμως κατά πάσα πιθανότητα και να κάνει κάποιο κακό στην εαυτό του. Δίπλα του ή κοντά του άλλωστε δεν βρέθηκαν ούτε αιχμηρά αντικείμενα, ούτε χάπια ή κάτι άλλο.

Τα μπουφάν μάλιστα ήταν πεταμένα και σκορπισμένα γύρω και εκείνος βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο και τις κάλτσες του.

Σε τελικό στάδιο υποθερμίας, συναντάται το φαινόμενο, το θύμα να έχει αίσθηση έντονου καύσου στο σώμα του, να εμφανίζει απώλεια συνείδησης και να απορρίπτει τα ρούχα του και έτσι εξετάζεται και αυτό ως μία πιθανότητα, η οποία μένει να διακριβωθεί από τα ευρήματα και το πόρισμα του ιατροδικαστή.