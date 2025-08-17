Φωτιά - Πάτρα: "Είχαμε πάει να δούμε τη φωτιά" ισχυρίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι που άλλαξαν τις καταθέσεις τους

Άλλαξαν τους αρχικούς τους ισχυρισμούς στην απολογία τους στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στα Συχαινά στην Πάτρα, αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ωστόσο μετά τις 5 ώρες που κράτησε η διαδικασία, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και με σύμφωνη γνώμη οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεαροί άλλαξαν όσα είχαν καταθέσει στην αστυνομία προανακριτικά και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη σε εμπρησμό.

Όπως υποστήριξαν, είχαν πάει στην περιοχή για να δουν την φωτιά, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ενώ ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση – ομολογία – ήταν αποτέλεσμα πίεσης.

Εξετάζεται η εμπλοκή ηθικού αυτουργού

Σύμφωνα με το ERTNews oι Aρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού.

Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.

Ο 19χρονος αρχικά, φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο, ο οποίος από την πλευρά του είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι είχε κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του, Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς, με γραπτή τους δήλωση, αμφισβητούν τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

ΠΗΓΗ thetoc.gr